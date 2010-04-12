Сибарит написав:Хорошая новость для тех, кого пугает размещение облигаций:
А цю як оцінити?
Госбюджет Украины в июне недовыполнили на 17,8% Государство недополучило 17,31 млрд грн доходов Согласно расчетам Счетной палаты, с начала года в бюджет не поступило около 50 млрд грн предусмотренных доходов. В Национальном банке сообщают, что в дальнейшем такое недопоступление может привести к секвестру бюджета. В свою очередь, в Министерстве финансов заверили, что оснований урезать расходы сейчас нет. Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... 78-355191/
Понравилась фраза: "Предполагается, что недополученные в виде налогов средства правительство компенсирует заимствованиями" Проще понабирать кредитов,чем навести порядок в налогообложении и на таможне
В законе про деожбюджет уже заложен дефицит в сумме 91 млрд грн. Увеличивать дефицит бюджета очень опасно. Сейчас по факту уже происходит скрытый секвестр бюджета. Межбюджетные трансферты упали на 41 млрд.
В целом недовыполнение доходной части госбюджета в январе-июне этого года достигло 5% при доходах в 506,8 млрд грн, что, впрочем, на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сразу возникает вопрос, не слишком ли оптимистично были запланированы доходы, если при росте почти на 13% этого оказалось недостаточно?
Налоговые поступления в июне составили 43,7 млрд грн – почти на 47% больше плана. В то же время отставание от плана по таможенным поступлениям составило 17,7% при показателе в июне 23,5 млрд грн.
Как видим, проблема на таможне. Таможенные платежи делаются в гривнах, стоимость импорта в валюте. Прогнозный курс, исходя из которого составлялся план, был опубликован - он значительно выше тех курсов, которые мы имели в июне. Из-за курсовой разницы поступления от того же объема импорта оказались значительно ниже.
А теперь самое интересное:
В целом июньский план по ГФС перевыполнен на 15,3% к плану, свидетельствуют данные ГКСУ.
ГФС - это еще объединенная служба. План перевыполнен. Вместе налоги и таможня дали 67.2 млрд из 71,7. Цифры очень странные. Бюджет включает еще и заимствования, коих было немало. Скорее всего, нам подали часть доходов без учета заимствований. Но все равно доля ГФС очень велика. А теперь вспомним, что каждый год в бюджет закладываются доходы от приватизации, которая постоянно откладывается. Возникает подозрение, что и в этот раз собака порылась где-то здесь.
Общий вывод, исходя из очень поверхностного анализа цифр из прессы: есть неплохой рост, но неумеренные хотелки не позволили составить реалистичные планы.
Заниматься более подробным анализом мне лень. Бюджет находится в свободном доступе. Если кому интересно, можно найти там, что было напланировано.
zzzzzz написав:Про выполнения планов ДФС это полная профанация. Один только Приват перечислил прибыль 13 млрд, а ДФС уже рапортует о типо собственных успехах. Ага, без Привата фиг бы они что рапортавали.
1. Вы совершенно правильно выделили графу, куда пошла прибыль Привата, но она не имеет ни малейшего отношения к ДФС. На выполнение плана ДФС это никоим образом не повлияло и не было включено в их результаты. 2. Приват не появился вдруг из воздуха. Это данность, на которую рассчитывали.
Вы подтвердили мое утверждение, что недоимка возникла не в фискальных органах. В "другие министерства и ведомства" наверняка входит и фонд госимущества.
Станом на 2 липня у 20 областях України аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Так, намолочено 6,1 млн тонн зерна (19% до прогнозу) з площі 1,9 млн га. Зокрема, зібрано:
пшениці – 3,4 млн тонн з площі 1,0 млн га або 15% до прогнозу; ячменю – 2,5 млн тонн з площі 750 тис. га або 30% до прогнозу; гороху – 267 тис. тонн з площі 128 тис. га або 45% до прогнозу. Крім того, проходить збирання озимого ріпаку, якого обмолочено на площі 277 тис. га або 21% до прогнозу та зібрано 539 тис. тонн при врожайності 19,5 ц/га