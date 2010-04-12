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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:56
CasinoAA90 написав:
Когда пойдем вверх?
Скоро. Но не сильно///
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asti
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Додано: Вів 02 лип, 2019 16:57
Сибарит
Я не вижу других вариантов по какой строке поступлений могла пройти такая сумма.Более того, я почти ежедневно мониторю эти данные так вот там в некоторые дни были аномально высокие поступления как для 1 дня.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:10
asti
не сильно это 28, 29, тридцать увидем хоть под елочку?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa
в Вів 02 лип, 2019 17:11, всього редагувалось 2 разів.
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Oleg_Sa
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:10
zzzzzz
С аномальными поступлениями мы уже когда-то разбирались. Пришли к выводу, что ГФС накапливает поступления на своих счетах, а потом делает перечисление на ЕКС. Делают это неравномерно.
Прибыль госпредприятия не может идти через налоговую - это не налоги. Единственная графа, куда это может пойти - выделенная. Да, сумма там маловата, но это повод задуматься о том, какие убытки покрыли непосредственно из доходной части, не отразив в расходах, а не искать посторонние графы с достаточными суммами.
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Сибарит
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:18
Появились результаты аукциона.
На фоне завтрашнего погашения и выплаты купонов под 7 млрд , Минфину удалось привлечь 8 млрд.
Ставки продолжили снижение
3 мес -0,31 п.п. до 17,44%
6 мес -0,31 п.п. до 17,94%
12 мес -0,1 п.п до 18,3%
по 2-ух и 3-ех леткам без изменений.
Общий объем поданных заявок составил 10,5 млрд.грн.
Минфин отклонил 40 заявок на 2,5 млрд.грн.
По длинным бумагам было продано 3,6 млрд ( 2г и 3г )
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Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:25
zzzzzz написав:
По длинным бумагам было продано 3,6 млрд ( 2г и 3г )
Интересный ход поиграть в длинную .... И есть же игроки!
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rasmus
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:28
rasmus написав: zzzzzz написав:
По длинным бумагам было продано 3,6 млрд ( 2г и 3г )
Интересный ход поиграть в длинную .... И есть же игроки!
И это сегодня ещё шестилеток не было! (Сам собираюсь)
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asti
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:29
Oleg_Sa написав:asti
не сильно это 28, 29, тридцать увидем хоть под елочку?
28 в лучшем случае///
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asti
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Додано: Вів 02 лип, 2019 17:39
viewtopic.php?p=4441650#p4441650
rasmus написав: zzzzzz написав:
По длинным бумагам было продано 3,6 млрд ( 2г и 3г )
Интересный ход поиграть в длинную .... И есть же игроки!
Сообщение Добавлено: Чт 30 авг, 2018 12:23
Купил вчера ОВГЗ гривневые через Укргазбанк. Процедура более хлопотная но оно того стоит.
Мне продали ОВГЗ по цене первичного размещения +1 коп
UA4000201768 по цене 868,78 погашение 03.07.2019
Итоговая доходность 17,899% ( 308 дней
А теперь самое главное !! Курс Миняйло 29 августа был 28,02/28.14
Завтра мне будут погашать мои ОВГЗ , доходность в гривне 17,899% годовых. Курс завтра будет не выше 26,15 в обменках.
Доход 14,81% от Минфина + 7% на курсе = итого 21,81% в валюте за 302 дня
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 02 лип, 2019 18:04
zzzzzz написав:
viewtopic.php?p=4441650#p4441650
rasmus написав: zzzzzz написав:
По длинным бумагам было продано 3,6 млрд ( 2г и 3г )
Интересный ход поиграть в длинную .... И есть же игроки!
Сообщение Добавлено: Чт 30 авг, 2018 12:23
Купил вчера ОВГЗ гривневые через Укргазбанк. Процедура более хлопотная но оно того стоит.
Мне продали ОВГЗ по цене первичного размещения +1 коп
UA4000201768 по цене 868,78 погашение 03.07.2019
Итоговая доходность 17,899% ( 308 дней
А теперь самое главное !! Курс Миняйло 29 августа был 28,02/28.14
Завтра мне будут погашать мои ОВГЗ , доходность в гривне 17,899% годовых. Курс завтра будет не выше 26,15 в обменках.
Доход 14,81% от Минфина + 7% на курсе = итого 21,81% в валюте за 302 дня
Поздравляю, хороший результат!
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