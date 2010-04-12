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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1417141814191420

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Доход 14,81% от Минфина


Поздравляю !!!

Только про "Доход 14,81% от Минфина" не понял.
17,899% же по этим бумагам
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:37

  rasmus написав:
  zzzzzz написав:Доход 14,81% от Минфина


Поздравляю !!!

Только про "Доход 14,81% от Минфина" не понял.
17,899% же по этим бумагам

Я просидел в овгз 302 дня а не 365
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:38

  zzzzzz написав:
  rasmus написав:
  zzzzzz написав:Доход 14,81% от Минфина


Поздравляю !!!

Только про "Доход 14,81% от Минфина" не понял.
17,899% же по этим бумагам

Я просидел в овгз 302 дня а не 365


Ясно теперь.
Фиксация прибыли или перевложение далее?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:52

rasmus
Не скажу :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:55

  zzzzzz написав:rasmus
Не скажу :D

и правильно )
Просто пожелаю успехов в дальнейшем !
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

может уже было, не хочу лопатить ветку

Платежный баланс Украины в мае вновь стал дефицитным

Дефицит сводного платежного баланса Украины в мае составил $0,8 млрд.

Об этом сообщили в НБУ.

Из-за дефицита платежного баланса и выплат кредитов МВФ международные резервы Украины снизились до $19,4 млрд по состоянию на конец мая или 3,2 месяца импорта будущего периода.


https://finclub.net/news/platezhnyj-bal ... itnym.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:38

  zzzzzz написав:rasmus
Не скажу :D


жмотік :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:41

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:rasmus
Не скажу :D


жмотік :)

Читайте подпись под моим профилем))
Живите своим умом!
zzzzzz
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