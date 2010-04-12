Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лип, 2019 18:30
zzzzzz написав:
Доход 14,81% от Минфина
Поздравляю !!!
Только про "Доход 14,81% от Минфина" не понял.
17,899% же по этим бумагам
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
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Додано: Вів 02 лип, 2019 18:37
rasmus написав: zzzzzz написав:
Доход 14,81% от Минфина
Поздравляю !!!
Только про "Доход 14,81% от Минфина" не понял.
17,899% же по этим бумагам
Я просидел в овгз 302 дня а не 365
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 02 лип, 2019 18:38
zzzzzz написав: rasmus написав: zzzzzz написав:
Доход 14,81% от Минфина
Поздравляю !!!
Только про "Доход 14,81% от Минфина" не понял.
17,899% же по этим бумагам
Я просидел в овгз 302 дня а не 365
Ясно теперь.
Фиксация прибыли или перевложение далее?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
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Додано: Вів 02 лип, 2019 18:52
rasmus
Не скажу
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 02 лип, 2019 18:55
zzzzzz написав: rasmus
Не скажу
и правильно )
Просто пожелаю успехов в дальнейшем !
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:00
может уже было, не хочу лопатить ветку
Платежный баланс Украины в мае вновь стал дефицитным
Дефицит сводного платежного баланса Украины в мае составил $0,8 млрд. Об этом сообщили в НБУ. Из-за дефицита платежного баланса и выплат кредитов МВФ международные резервы Украины снизились до $19,4 млрд по состоянию на конец мая или 3,2 месяца импорта будущего периода. https://finclub.net/news/platezhnyj-bal ... itnym.html
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greenozon
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:41
Читайте подпись под моим профилем))
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zzzzzz
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Додано: Вів 02 лип, 2019 20:30
Демократія!
кожен має право на свою думку
greenozon
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Додано: Вів 02 лип, 2019 20:48
На злобу дня. Сейчас, я вижу, многие, как и я, решают, что делать с освободившейся гривней - покупать бакс, или не покупать, если покупать, то на все или частично, покупать сейчас или ещё подождать... У кого какие мысли?
asti
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