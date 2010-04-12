Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Я вот не могу понять к чему эти вопросы,хотите по глубине мыслей догнать Юрия61? Вы вроде перевложили 20 кило денег в ОВГЗ,потом ещё 20 кило эквивалента у.е. отоварили по 26.33,теперь задаёте вопрос так что,ждать или? Или что? Вам не с кем поговорить? По-моему тут всё понятно по риторике ников,или вы сейчас спросите у Алекса в чём он?
Нафтогаз рекордные закачки газа в июне устроил,1.66 ярда "нареверсил",но вся фишка в том,что по сути это меньше по деньгам чем закаченный прошлогодний ярд с хвостиком. Ведь цена сейчас не 300+,а от силы 160,а сейчас наверное ещё меньше,хотя учитывая схемы дюсельдорф плюс,может цена не на много меньше прошлого года. Надо же на дембель Коболеву маме немножко перевести деньжат. Я думаю после 21-го будет интересней,всё таки слугам уже не надо будет при***,выборы будут через 5 лет,все карты им будут даны в руки,вот тогда и посмотрим на новую экономическую политику
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Я вот не могу понять к чему эти вопросы,хотите по глубине мыслей догнать Юрия61? Вы вроде перевложили 20 кило денег в ОВГЗ,потом ещё 20 кило эквивалента у.е. отоварили по 26.33,теперь задаёте вопрос так что,ждать или? Или что? Вам не с кем поговорить? По-моему тут всё понятно по риторике ников,или вы сейчас спросите у Алекса в чём он?
Нафтогаз рекордные закачки газа в июне устроил,1.66 ярда "нареверсил",но вся фишка в том,что по сути это меньше по деньгам чем закаченный прошлогодний ярд с хвостиком. Ведь цена сейчас не 300+,а от силы 160,а сейчас наверное ещё меньше,хотя учитывая схемы дюсельдорф плюс,может цена не на много меньше прошлого года. Надо же на дембель Коболеву маме немножко перевести деньжат. Я думаю после 21-го будет интересней,всё таки слугам уже не надо будет при***,выборы будут через 5 лет,все карты им будут даны в руки,вот тогда и посмотрим на новую экономическую политику
Спасибо за внимание. Не ожидал даже, что кто-то будет так углубляться и проводить аналитику моих действий на рынке. Я действительно решил вложиться 50/50 доллар/гривневые ОВГЗ. Сейчас вот даже посматриваю на долгосрок - на них отличный спрос. Но я могу ошибаться здесь много людей поопытней и поумней чем я. Вот и хотелось бы сверить часы///