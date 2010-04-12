RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1419142014211422>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:09

  kwon написав:От них зависит гривня. Как иностранцы удерживают "доллар по 26"
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... llar-po-26

либо статью убрали и\либо она не открывается
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1740 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:19

  asti написав:У кого какие мысли?

Я вот не могу понять к чему эти вопросы,хотите по глубине мыслей догнать Юрия61?
Вы вроде перевложили 20 кило денег в ОВГЗ,потом ещё 20 кило эквивалента у.е. отоварили по 26.33,теперь задаёте вопрос так что,ждать или?
Или что?
Вам не с кем поговорить?
По-моему тут всё понятно по риторике ников,или вы сейчас спросите у Алекса в чём он? :lol:

Нафтогаз рекордные закачки газа в июне устроил,1.66 ярда "нареверсил",но вся фишка в том,что по сути это меньше по деньгам чем закаченный прошлогодний ярд с хвостиком.
Ведь цена сейчас не 300+,а от силы 160,а сейчас наверное ещё меньше,хотя учитывая схемы дюсельдорф плюс,может цена не на много меньше прошлого года.
Надо же на дембель Коболеву маме немножко перевести деньжат.
Я думаю после 21-го будет интересней,всё таки слугам уже не надо будет при***,выборы будут через 5 лет,все карты им будут даны в руки,вот тогда и посмотрим на новую экономическую политику 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10569
З нами з: 30.12.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:20

  yama написав:
  kwon написав:От них зависит гривня. Как иностранцы удерживают "доллар по 26"
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... llar-po-26
либо статью убрали и\либо она не открывается

У меня открывается.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
2
 
Повідомлень: 16027
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 2478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:24

  somilitark написав:
  asti написав:У кого какие мысли?
Я вот не могу понять к чему эти вопросы, Вы вроде перевложили 20 кило денег в ОВГЗ,потом ещё 20 кило эквивалента у.е. отоварили по 26.33,теперь задаёте вопрос так что,ждать или?
Нафтогаз рекордные закачки газа в июне устроил,1.66 ярда "нареверсил",но вся фишка в том,что по сути это меньше по деньгам чем закаченный прошлогодний ярд с хвостиком.
Ведь цена сейчас не 300+,а от силы 160,а сейчас наверное ещё меньше) думаю после 21-го будет интересней,всё таки слугам уже не надо будет при***,выборы будут через 5 лет,все карты им будут даны в руки,вот тогда и посмотрим на новую экономическую политику 8)
Спасибо за внимание. Не ожидал даже, что кто-то будет так углубляться и проводить аналитику моих действий на рынке.
Я действительно решил вложиться 50/50 доллар/гривневые ОВГЗ. Сейчас вот даже посматриваю на долгосрок - не спроста же на них такой спрос. Но я могу ошибаться. А здесь много людей поопытней и поумней чем я. Вот и хотелось бы сверить часы///
asti
 
Повідомлень: 684
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:36

  Yuri_61 написав:курс $ упадёт ещё Привате? Хочу онлайн купить, только не разобрался как

в Привате ну его на фиг ! ЧАС в очереди что бы отовариться ! сначала час к менеджеру , а потом еще минут 15 к кассе уже после менеджера
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1740 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:42

Кажется, Майдан начинается?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20643
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1241 раз.
Подякували: 2037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:43

  asti написав:На злобу дня. Сейчас, я вижу, многие, как и я, решают, что делать с освободившейся гривней - покупать бакс, или не покупать, если покупать, то на все или частично, покупать сейчас или ещё подождать... У кого какие мысли?

Мои мысли вы знаете. Сейчас надо покупать физическое золото, серебро и платину!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20643
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1241 раз.
Подякували: 2037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:46

  asti написав:
  somilitark написав:
  asti написав:У кого какие мысли?
Я вот не могу понять к чему эти вопросы, Вы вроде перевложили 20 кило денег в ОВГЗ,потом ещё 20 кило эквивалента у.е. отоварили по 26.33,теперь задаёте вопрос так что,ждать или?
Нафтогаз рекордные закачки газа в июне устроил,1.66 ярда "нареверсил",но вся фишка в том,что по сути это меньше по деньгам чем закаченный прошлогодний ярд с хвостиком.
Ведь цена сейчас не 300+,а от силы 160,а сейчас наверное ещё меньше) думаю после 21-го будет интересней,всё таки слугам уже не надо будет при***,выборы будут через 5 лет,все карты им будут даны в руки,вот тогда и посмотрим на новую экономическую политику 8)
Спасибо за внимание. Не ожидал даже, что кто-то будет так углубляться и проводить аналитику моих действий на рынке.
Я действительно решил вложиться 50/50 доллар/гривневые ОВГЗ. Сейчас вот даже посматриваю на долгосрок - не спроста же на них такой спрос. Но я могу ошибаться. А здесь много людей поопытней и поумней чем я. Вот и хотелось бы сверить часы///



все вірно зробили,правда якби було 65/35на користь ОВГЗ то взагалі було б СУПЕР
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 17.11.11
Подякував: 187 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:50

  hxbbgaf написав:
  asti написав:На злобу дня. Сейчас, я вижу, многие, как и я, решают, что делать с освободившейся гривней - покупать бакс, или не покупать, если покупать, то на все или частично, покупать сейчас или ещё подождать... У кого какие мысли?

Мои мысли вы знаете. Сейчас надо покупать физическое золото, серебро и платину!

и сдавать его потом в ломбарде за 1\3 цены . Сравните цену покупки слитков и цену сдачи лома в ломбарде ...
  hxbbgaf написав:Кажется, Майдан начинается?

???

ЗЫ я часто нахожусь возле визового центра в г.Львов , так вот туда идет толпа! там толпа , эта толпа не прекращается... от мала до велика ... и возле самого визового центра толпа, и конторок страховка анкетка столько же если не больше чем было раньше возле Польского консульства во Львове . Я в шоке , все кто меня спрашивает - "как пройти ..." я не даю им договорить сразу тыкаю пальцем ... То есть часто люди не местные а из области . Какие выводы можно из этого сделать ? открывать свою конторку страховка и анкетка ? :roll: или по глобальней я верю в http://www.ukrainianpeopleleaks.com/
Обратная сторона медали имею ДВУХ знакомых в Украине у которых за границей Италия\Германия уже несколько лет живут родственники , но при этом эти относительно молодые люди ~30-40 лет при зарплате $400-500 из Украины уезжать не хотят и ездят к близким родственникам ( например к папе) в отпуск на недельку или на две летом ...
Востаннє редагувалось yama в Вів 02 лип, 2019 21:59, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1740 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:57

  hxbbgaf написав:
  asti написав:На злобу дня. Сейчас, я вижу, многие, как и я, решают, что делать с освободившейся гривней - покупать бакс, или не покупать, если покупать, то на все или частично, покупать сейчас или ещё подождать... У кого какие мысли?
Мои мысли вы знаете. Сейчас надо покупать физическое золото, серебро и платину!
Спасибо. Мысль интересная, но тут много нюансов - ну, с золотом понятно, а где купить серебро и платину в слитках? Где его потом хранить? И потом, всё это не приносит дохода - единственный способ заработать - это продать актив и зафиксировать прибыль (если она будет). Поэтому на мой взгляд, если уж покупать что-то физическое - то недвижимость, она и деньги сохранит и прибыль будет приносить ежемесячно... Мороки, правда, много но что поделаешь?!
asti
 
Повідомлень: 684
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1419142014211422>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1519, 1520, 1521
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15209 1798805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 16:31
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6653 1434096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 12:27
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274941
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (906)
02.07.2019 23:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.