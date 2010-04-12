Додано: Вів 02 лип, 2019 21:50

hxbbgaf написав: asti написав: На злобу дня. Сейчас, я вижу, многие, как и я, решают, что делать с освободившейся гривней - покупать бакс, или не покупать, если покупать, то на все или частично, покупать сейчас или ещё подождать... У кого какие мысли? На злобу дня. Сейчас, я вижу, многие, как и я, решают, что делать с освободившейся гривней - покупать бакс, или не покупать, если покупать, то на все или частично, покупать сейчас или ещё подождать... У кого какие мысли?

Мои мысли вы знаете. Сейчас надо покупать физическое золото, серебро и платину! Мои мысли вы знаете. Сейчас надо покупать физическое золото, серебро и платину!

hxbbgaf написав: Кажется, Майдан начинается? Кажется, Майдан начинается?

и сдавать его потом в ломбарде за 1\3 цены . Сравните цену покупки слитков и цену сдачи лома в ломбарде ...ЗЫ я часто нахожусь возле визового центра в г.Львов , так вот туда идет толпа! там толпа , эта толпа не прекращается... от мала до велика ... и возле самого визового центра толпа, и конторок страховка анкетка столько же если не больше чем было раньше возле Польского консульства во Львове . Я в шоке , все кто меня спрашивает - "как пройти ..." я не даю им договорить сразу тыкаю пальцем ... То есть часто люди не местные а из области . Какие выводы можно из этого сделать ? открывать свою конторку страховка и анкетка ?или по глобальней я верю вОбратная сторона медали имею ДВУХ знакомых в Украине у которых за границей Италия\Германия уже несколько лет живут родственники , но при этом эти относительно молодые люди ~30-40 лет при зарплате $400-500 из Украины уезжать не хотят и ездят к близким родственникам ( например к папе) в отпуск на недельку или на две летом ...