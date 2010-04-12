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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1419142014211422

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:12

  hxbbgaf написав:Кажется, Майдан начинается?


Для майдана спонсоры нужны,а тот кто сейчас воду мутит патологически жаден, так что ничего не будет...спокойно следим за курсом и ждем НГ - "будет весело"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:37

  antikkristall написав:
  hxbbgaf написав:Кажется, Майдан начинается?


Для майдана спонсоры нужны,а тот кто сейчас воду мутит патологически жаден, так что ничего не будет...спокойно следим за курсом и ждем НГ - "будет весело"©


Уже все разошлись.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:45

  asti написав:
  hxbbgaf написав:
  asti написав:На злобу дня. Сейчас, я вижу, многие, как и я, решают, что делать с освободившейся гривней - покупать бакс, или не покупать, если покупать, то на все или частично, покупать сейчас или ещё подождать... У кого какие мысли?
Мои мысли вы знаете. Сейчас надо покупать физическое золото, серебро и платину!
Спасибо. Мысль интересная, но тут много нюансов - ну, с золотом понятно, а где купить серебро и платину в слитках? Где его потом хранить? И потом, всё это не приносит дохода - единственный способ заработать - это продать актив и зафиксировать прибыль (если она будет). Поэтому на мой взгляд, если уж покупать что-то физическое - то недвижимость, она и деньги сохранит и прибыль будет приносить ежемесячно... Мороки, правда, много но что поделаешь?!!!!

https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... ag/100#2:0
Это уже ваше дело. Можете на даче закопать.
Оно-то так, но с недвигой можно вляпаться больше. Даже без войны - резкий девал, дефолт, кризис и она опять рухнет. Не в той мы стране живем, чтоб спокойно себя чувствовать в недвиге. Под боком сосед, у власти воры, никакой стабильности ни в политике, ни в экономике, долги берем под огромные проценты... Не говоря уже о том, что можно проснутся, а черный регистратор что-то поменял в реестре и вы уже не владелец. Плюс денег много надо. Если есть, можно и рискнуть - дело ваше, но о сохранении денег поинтересуйтесь у тех, кто купил перед очередным девалом.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 23:03

  zzzzzz написав:
  antikkristall написав:
  hxbbgaf написав:Кажется, Майдан начинается?


Для майдана спонсоры нужны,а тот кто сейчас воду мутит патологически жаден, так что ничего не будет...спокойно следим за курсом и ждем НГ - "будет весело"©


Уже все разошлись.

И ты черенков не подвёз?
Твой кумир кто, тот что с клювом или шариков?
komp
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Обратная сторона медали имею ДВУХ знакомых в Украине у которых за границей Италия\Германия уже несколько лет живут родственники , но при этом эти относительно молодые люди ~30-40 лет при зарплате $400-500 из Украины уезжать не хотят и ездят к близким родственникам ( например к папе) в отпуск на недельку или на две летом ...
и что они говорят про нежелание уехать?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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