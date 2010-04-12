Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Я вот не могу понять к чему эти вопросы,хотите по глубине мыслей догнать Юрия61? Вы вроде перевложили 20 кило денег в ОВГЗ,потом ещё 20 кило эквивалента у.е. отоварили по 26.33,теперь задаёте вопрос так что,ждать или? Или что? Вам не с кем поговорить? По-моему тут всё понятно по риторике ников,или вы сейчас спросите у Алекса в чём он?
Нафтогаз рекордные закачки газа в июне устроил,1.66 ярда "нареверсил",но вся фишка в том,что по сути это меньше по деньгам чем закаченный прошлогодний ярд с хвостиком. Ведь цена сейчас не 300+,а от силы 160,а сейчас наверное ещё меньше,хотя учитывая схемы дюсельдорф плюс,может цена не на много меньше прошлого года. Надо же на дембель Коболеву маме немножко перевести деньжат. Я думаю после 21-го будет интересней,всё таки слугам уже не надо будет при***,выборы будут через 5 лет,все карты им будут даны в руки,вот тогда и посмотрим на новую экономическую политику
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Я вот не могу понять к чему эти вопросы, Вы вроде перевложили 20 кило денег в ОВГЗ,потом ещё 20 кило эквивалента у.е. отоварили по 26.33,теперь задаёте вопрос так что,ждать или? Нафтогаз рекордные закачки газа в июне устроил,1.66 ярда "нареверсил",но вся фишка в том,что по сути это меньше по деньгам чем закаченный прошлогодний ярд с хвостиком. Ведь цена сейчас не 300+,а от силы 160,а сейчас наверное ещё меньше) думаю после 21-го будет интересней,всё таки слугам уже не надо будет при***,выборы будут через 5 лет,все карты им будут даны в руки,вот тогда и посмотрим на новую экономическую политику
Спасибо за внимание. Не ожидал даже, что кто-то будет так углубляться и проводить аналитику моих действий на рынке. Я действительно решил вложиться 50/50 доллар/гривневые ОВГЗ. Сейчас вот даже посматриваю на долгосрок - не спроста же на них такой спрос. Но я могу ошибаться. А здесь много людей поопытней и поумней чем я. Вот и хотелось бы сверить часы///
Yuri_61 написав:курс $ упадёт ещё Привате? Хочу онлайн купить, только не разобрался как
в Привате ну его на фиг ! ЧАС в очереди что бы отовариться ! сначала час к менеджеру , а потом еще минут 15 к кассе уже после менеджера
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Я вот не могу понять к чему эти вопросы, Вы вроде перевложили 20 кило денег в ОВГЗ,потом ещё 20 кило эквивалента у.е. отоварили по 26.33,теперь задаёте вопрос так что,ждать или? Нафтогаз рекордные закачки газа в июне устроил,1.66 ярда "нареверсил",но вся фишка в том,что по сути это меньше по деньгам чем закаченный прошлогодний ярд с хвостиком. Ведь цена сейчас не 300+,а от силы 160,а сейчас наверное ещё меньше) думаю после 21-го будет интересней,всё таки слугам уже не надо будет при***,выборы будут через 5 лет,все карты им будут даны в руки,вот тогда и посмотрим на новую экономическую политику
Спасибо за внимание. Не ожидал даже, что кто-то будет так углубляться и проводить аналитику моих действий на рынке. Я действительно решил вложиться 50/50 доллар/гривневые ОВГЗ. Сейчас вот даже посматриваю на долгосрок - не спроста же на них такой спрос. Но я могу ошибаться. А здесь много людей поопытней и поумней чем я. Вот и хотелось бы сверить часы///
все вірно зробили,правда якби було 65/35на користь ОВГЗ то взагалі було б СУПЕР
yama написав:Обратная сторона медали имею ДВУХ знакомых в Украине у которых за границей Италия\Германия уже несколько лет живут родственники , но при этом эти относительно молодые люди ~30-40 лет при зарплате $400-500 из Украины уезжать не хотят и ездят к близким родственникам ( например к папе) в отпуск на недельку или на две летом ...
yama написав:Обратная сторона медали имею ДВУХ знакомых в Украине у которых за границей Италия\Германия уже несколько лет живут родственники , но при этом эти относительно молодые люди ~30-40 лет при зарплате $400-500 из Украины уезжать не хотят и ездят к близким родственникам ( например к папе) в отпуск на недельку или на две летом ...
и что они говорят про нежелание уехать?
У нас на таких страна держится Очевидно любят ещё погулять и помечтать. После 50-ти будут подгонять своих стариков на кладбище
asti написав:На злобу дня. Сейчас, я вижу, многие, как и я, решают, что делать с освободившейся гривней - покупать бакс, или не покупать, если покупать, то на все или частично, покупать сейчас или ещё подождать... У кого какие мысли?
покупайте по 5-7% от портфеля каждый день. если гривна ещё укрепится, тогда какое-то кол-во долларов прикупите дешевле, чем сегодня. Если доллар пойдёт вверх, какая то часть портфеля (ту что успели купить до подорожания) будет дешевле остальной. В среднем те же яйца но рисков продешевить меньше) можно хранить валюту на текущем счету под 3% в конкорде https://concord.ua/ru/card/dohodnye/injoy
asti написав:На злобу дня. Сейчас, я вижу, многие, как и я, решают, что делать с освободившейся гривней - покупать бакс, или не покупать, если покупать, то на все или частично, покупать сейчас или ещё подождать... У кого какие мысли?
покупайте по 5-7% от портфеля каждый день. Можно хранить валюту на текущем счету под 3% в конкорде 7.08 и 21.08 большие выплаты
Спасибо за совет. Я в общем так и делаю - вот сегодня собираюсь пару тысяч купить. Валюту под рукой храню на семидневках Укргаза - там 3,25% годовых. А большие погашения теперь не особо влияют на курс - они компенсируются большими привлечениями - нерезы перевкладываются. Тем более конъюнктура очень благоприятна - руда стоит уже 123$, а газ наоборот недорогой///