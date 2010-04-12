Додано: Вів 02 лип, 2019 21:19

asti написав: У кого какие мысли? У кого какие мысли?

Я вот не могу понять к чему эти вопросы,хотите по глубине мыслей догнать Юрия61?Вы вроде перевложили 20 кило денег в ОВГЗ,потом ещё 20 кило эквивалента у.е. отоварили по 26.33,теперь задаёте вопрос так что,ждать или?Или что?Вам не с кем поговорить?По-моему тут всё понятно по риторике ников,или вы сейчас спросите у Алекса в чём он?Нафтогаз рекордные закачки газа в июне устроил,1.66 ярда "нареверсил",но вся фишка в том,что по сути это меньше по деньгам чем закаченный прошлогодний ярд с хвостиком.Ведь цена сейчас не 300+,а от силы 160,а сейчас наверное ещё меньше,хотя учитывая схемы дюсельдорф плюс,может цена не на много меньше прошлого года.Надо же на дембель Коболеву маме немножко перевести деньжат.Я думаю после 21-го будет интересней,всё таки слугам уже не надо будет при***,выборы будут через 5 лет,все карты им будут даны в руки,вот тогда и посмотрим на новую экономическую политику