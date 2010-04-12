Додано: Сер 03 лип, 2019 08:27

zzzzzz написав: Сибарит

Про выполнения планов ДФС это полная профанация. Один только Приват перечислил прибыль 13 млрд, а ДФС уже рапортует о типо собственных успехах. Ага, без Привата фиг бы они что рапортавали.



Про выполнения планов ДФС это полная профанация. Один только Приват перечислил прибыль 13 млрд, а ДФС уже рапортует о типо собственных успехах. Ага, без Привата фиг бы они что рапортавали.

І це також беремо до відома.Тобто до початку липня від Нафтогазу очікували додаткові 8,1 млрд. грн., але ж не склалося.УНІАН 02.07.2019Своїм рішенням суд зупинив дію постанови Кабміну про зобов'язання сплачувати державі дивіденди тільки стосовно компанії "Нафтогаз України".Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію постанови Кабінету міністрів у частині, згідно з якою Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повинна сплатити державі дивіденди в розмірі 90% від чистого прибутку компанії за підсумками 2018 року до 1 липня 2019 року.Відповідну постанову суду від 27 червня було опубліковано 1 липня.Так, своєю постановою суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на сплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" виключно стосовно компанії «Нафтогаз України», у тій частині, де для компаній, які за підсумками 2018 року одержали чистий прибуток більш як 50 млн грн, затверджено базовий норматив дивідендів у розмірі 90%.Зазначеною постановою Кабміну затверджено базовий норматив залежно від суми отриманого прибутку за підсумками 2018 року, згідно з яким, якщо такий дохід понад 50 млн грн, то норматив затверджено на рівні 90%, якщо ж прибуток менш як 50 млн грн, то норматив 50%. При цьому сплата дивідендів має відбутися не пізніше за 1 липня року, що наступає за звітним періодом.Разом з цим, для чотирьох суб'єктів господарювання ("Державний ощадний банк України", "Укргідроенерго", "Укрзалізниця" і "Об'єднана гірничо-хімічна компанія") затверджено норматив у розмірі 30% без прив'язки до розміру отриманого ними прибутку за підсумками 2018 року.У матеріалах справи суд зазначив, що такий підхід може вказувати на порушення Кабміном положень Господарського кодексу України шляхом закріплення на законодавчому рівні нерівного становища суб'єктів господарювання, які в силу особливостей свого становища або статусу повинні отримувати однакові умови здійснення ними діяльності.За підсумками діяльності в 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток у сумі 13,6 млрд грн, що підтверджується звітом про фінансові результати.Постанова суду є виконавчим документом і підлягає негайному виконанню від дня її ухвалення незалежно від її оскарження та відкриття виконавчого провадження.Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вже в серпні може призупинити імпорт газу, який зараз закуповується для закачування до підземних сховищ, якщо в найближчий місяць не віднайде на це фінансові ресурси. Зокрема, розглядалося питання з розстрочкою виплати дивідендів державі.