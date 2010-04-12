что то мне подсказывает что укрепление ещё недельку-две продолжится - в страну хлынула валюта.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:19
Скоро Держстат даст данные по замедлению инфляции и 18 июля НБУ с чистой совестью может снизить ставку.
ОВГЗ уже отыграли частично эту новость. В коротких бумагах
3 м - 19%(27.04) - 17,44% (02.07) Как видим за чуть более 2 месяца ставка упала на 1,54 п.п.
По 6 месячным падение 1,06 п.п. Годовые упали меньше, падение 0,2 п.п.
Живите своим умом!
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:27
І це також беремо до відома.
Тобто до початку липня від Нафтогазу очікували додаткові 8,1 млрд. грн., але ж не склалося.
«Нафтогаз» не хоче платити державі 90% дивідендів від прибутку - подав до суду
УНІАН 02.07.2019
Своїм рішенням суд зупинив дію постанови Кабміну про зобов'язання сплачувати державі дивіденди тільки стосовно компанії "Нафтогаз України".
Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію постанови Кабінету міністрів у частині, згідно з якою Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повинна сплатити державі дивіденди в розмірі 90% від чистого прибутку компанії за підсумками 2018 року до 1 липня 2019 року.
Відповідну постанову суду від 27 червня було опубліковано 1 липня.
Так, своєю постановою суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на сплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" виключно стосовно компанії «Нафтогаз України», у тій частині, де для компаній, які за підсумками 2018 року одержали чистий прибуток більш як 50 млн грн, затверджено базовий норматив дивідендів у розмірі 90%.
Зазначеною постановою Кабміну затверджено базовий норматив залежно від суми отриманого прибутку за підсумками 2018 року, згідно з яким, якщо такий дохід понад 50 млн грн, то норматив затверджено на рівні 90%, якщо ж прибуток менш як 50 млн грн, то норматив 50%. При цьому сплата дивідендів має відбутися не пізніше за 1 липня року, що наступає за звітним періодом.
Разом з цим, для чотирьох суб'єктів господарювання ("Державний ощадний банк України", "Укргідроенерго", "Укрзалізниця" і "Об'єднана гірничо-хімічна компанія") затверджено норматив у розмірі 30% без прив'язки до розміру отриманого ними прибутку за підсумками 2018 року.
У матеріалах справи суд зазначив, що такий підхід може вказувати на порушення Кабміном положень Господарського кодексу України шляхом закріплення на законодавчому рівні нерівного становища суб'єктів господарювання, які в силу особливостей свого становища або статусу повинні отримувати однакові умови здійснення ними діяльності.
За підсумками діяльності в 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток у сумі 13,6 млрд грн, що підтверджується звітом про фінансові результати.
Постанова суду є виконавчим документом і підлягає негайному виконанню від дня її ухвалення незалежно від її оскарження та відкриття виконавчого провадження.
Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вже в серпні може призупинити імпорт газу, який зараз закуповується для закачування до підземних сховищ, якщо в найближчий місяць не віднайде на це фінансові ресурси. Зокрема, розглядалося питання з розстрочкою виплати дивідендів державі.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:34
KirillT8
УНИАН - образец объективности.( ирония )
Там в одном деле была и Укрнафта которая должна 2,5 млрд тоже перечислить в бюджет.Но объективный УНИАН об этом промолчал.
Живите своим умом!
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:40
Україна за місяць закачала у ПСГ 2,2 млрд куб. м газу
УНН 02.07.2019
Україна в червні збільшила запаси газу в ПСГ на майже 2,2 млрд куб. м. Про це УНН повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз України".
"Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за червень зросли на 2,16 млрд куб. м – до 13,54 млрд куб. м", - вказали у НАК.
Таким чином, як зазначається, наразі в ПСГ накопичено на 2,36 млрд куб. м більше газу, ніж торік.
У НАК нагадали, що для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 років необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд куб. м газу.
Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили, що Україна призупинить імпорт газу до підземних сховищ, якщо НАК не знайде грошей.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:48
Так, друже ви праві. Крім того Окружний адмінсуд м. Києва вже об’єднав ці дві справи в одну.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:04
а это может быть газ, купленный еврокомпаниями и передан на хранение ?
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:07
Реформи дозволять Україні прискорити економічне зростання понад 5-6% на рік, вважає перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, конкурентний приватний сектор, готовий конкурувати в європейському середовищі і в світі. Якщо є бажання це втілити, у вас без сумніву є людські ресурси для цього. Але чого немає - це капіталів і технологій. І останнє - має бути взято на себе чітке зобов'язання провести ці зміни", - сказав Ліптон.
Він підкреслив, що впевнений в можливості України забезпечити за допомогою ряду реформ прискорене економічне зростання.
Однак якщо корупція залишиться, якщо не відбудеться реформа державного сектора економіки, якщо залишаться реформованими інституції, цього не станеться, зазначив він.
Тому Україні слід визначитися з чітким вибором, підкреслив Ліптон.
"Саме зараз настав момент вибору - з новою адміністрацією (президента - ред), а незабаром - і з вашим парламентом. Для України цілком можливо завдяки ряду виразних і керованих реформ ... прискорити зростання співвідношення з рівнем життя в Західній Європі", - додав він.
Порівнюючи ситуацію в Україні та Польщі зразка 2000-х років, перший заступник директора-розпорядника МВФ вказав на те, що тоді в польську економіку теж складно було залучити інвесторів.
"Однак кілька чітких кроків допомогли змінити цю ситуацію, а саме - будівництво інфраструктури як дороги, хайвеї і порти, і встановлення правового поля, де "контракт - це контракт", - зазначив він.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
есть чрезмерная зарегулированность, нет защиты права собственности, капиталы прилетят как только увидят безопасную выгоду.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:24
Смешно)))
Факт того, что компания судится со своим владельцем (хозяином) о том, сколько ему денег отдавать (и отдавать ли вообще) и когда ))))
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