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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1420142114221423

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:27

Доходы государственного бюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд грн, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня и на 1% превышает показатель за июнь-2018. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Общий фонд госбюджета в июне был недовыполнен по доходам на 19,8%, объем поступлений составил 71,7 млрд грн. В целом недовыполнение доходной части госбюджета в январе-июне этого года достигло 5% при доходах в 506,8 млрд грн, что, впрочем, на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговые поступления в июне составили 43,7 млрд грн – почти на 47% больше плана. В то же время отставание от плана по таможенным поступлениям составило 17,7% при показателе в июне 23,5 млрд грн. Ведомство также указывает на значительное снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами – 15,8 млн грн в июне по сравнению с 152,8 млн грн в мае. В целом июньский план по ГФС перевыполнен на 15,3% к плану, свидетельствуют данные ГКСУ.

Доходы общего фонда госбюджета за шесть месяцев 2019 года составили 448,4 млрд грн, что на 5,9% меньше плана и на 9,5% выше прошлогоднего уровня. При этом за отчетный период наблюдается недовыполнение планируемых доходов по налоговому направлению на 0,4% при поступлениях в 216 млрд грн, и по таможне – на 10,8% при поступлениях в 151,9 млрд грн.

Согласно данным ГКСУ, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в июне составило 13,6 млрд грн по сравнению с 12,94 млрд грн в мае этого года, а в целом за шесть месяцев ГКСУ перечислила 83,72 млрд грн бюджетного возмещения НДС.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:35

Большая приватизация - 2

Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч з віце-президентом Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером
Володимир Зеленський підкреслив, що скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес, та повідомив про підготовку великої приватизації.
«Ми бачимо проведення цієї приватизації вже у 2019 році», – констатував Глава держави.

https://www.president.gov.ua/news/ukray ... ci-z-56185
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:38

Ойо-йой что творят на МБ 08/10
Давайте уже ныряйте под 26
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