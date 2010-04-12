Додано: Сер 03 лип, 2019 09:27

Доходы государственного бюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд грн, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня и на 1% превышает показатель за июнь-2018. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.



Общий фонд госбюджета в июне был недовыполнен по доходам на 19,8%, объем поступлений составил 71,7 млрд грн. В целом недовыполнение доходной части госбюджета в январе-июне этого года достигло 5% при доходах в 506,8 млрд грн, что, впрочем, на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Налоговые поступления в июне составили 43,7 млрд грн – почти на 47% больше плана. В то же время отставание от плана по таможенным поступлениям составило 17,7% при показателе в июне 23,5 млрд грн. Ведомство также указывает на значительное снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами – 15,8 млн грн в июне по сравнению с 152,8 млн грн в мае. В целом июньский план по ГФС перевыполнен на 15,3% к плану, свидетельствуют данные ГКСУ.



Доходы общего фонда госбюджета за шесть месяцев 2019 года составили 448,4 млрд грн, что на 5,9% меньше плана и на 9,5% выше прошлогоднего уровня. При этом за отчетный период наблюдается недовыполнение планируемых доходов по налоговому направлению на 0,4% при поступлениях в 216 млрд грн, и по таможне – на 10,8% при поступлениях в 151,9 млрд грн.



Согласно данным ГКСУ, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в июне составило 13,6 млрд грн по сравнению с 12,94 млрд грн в мае этого года, а в целом за шесть месяцев ГКСУ перечислила 83,72 млрд грн бюджетного возмещения НДС.