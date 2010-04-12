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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:19
В августе еще и после выборов и перед сентябрьскими долговыми выплатами? Я думаю, будет 29.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:19
vitaliian
Вы пишете про кредит под залог валюты в то же время приводите условия кредита под залог недвижимости. Как то не последовательно вы действуете.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:20
CasinoAA90 написав:zzzzzz
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.
Единственный вопрос, ЗАЧЕМ ее сейчас покупать?
Сейчас можно автомобиль под 0% купить на 2 годика, или что-то типа такого замутить
Рассрочек на импорт (ТВ, холодильники, стиралки, ноутбуки)
Этот падающий курс уже улыбает, каждый раз все дешевле и дешевле покупаю, сколько уже можно этой шары?!
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Rainbow
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:21
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.[/quote]
А подождать 1-2 мес. нельзя ?[/quote]
Уверены что через месяц не будет 25,ХХ ?
[/quote]
В августе еще и после выборов и перед сентябрьскими долговыми выплатами? Я думаю, будет 29.[/quote]
В 29 - не верю, а вот с числа 7 августа думаю 27 увидем.
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CasinoAA90
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:23
Rainbow написав:
Этот падающий курс уже улыбает, каждый раз все дешевле и дешевле покупаю, сколько уже можно этой шары?!
и сколько вы уже сэкономили?
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vitaliian
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:24
Rainbow написав: CasinoAA90 написав:zzzzzz
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.
Единственный вопрос, ЗАЧЕМ ее сейчас покупать?
Сейчас можно автомобиль под 0% купить на 2 годика, или что-то типа такого замутить
Рассрочек на импорт (ТВ, холодильники, стиралки, ноутбуки)
Этот падающий курс уже улыбает, каждый раз все дешевле и дешевле покупаю, сколько уже можно этой шары?!
Машина есть, а новая вообще не в приоритете)
Сам думаю, либо ждать до сентября и до сентября грести еще $ на приходящую грн. Но как-то тоже стремно быть на 100% в $.
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CasinoAA90
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:24
Смотрите, аграрии уже на 20% площадей собрали урожай. Через две недели заседание НБУ 18 июля. Если НБУ снизит ставку резко на 1-1,5 п.п. нерезы начнут задумываться....
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:24
CasinoAA90 написав:zzzzzz
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.
квартиру нужно покупать зимой.
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dima_beleb
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:27
zzzzzz написав:
Ну пока да. 18 июля очередное заседание НБУ по монетарной политике. Очень вероятно что НБУ снизит учетную ставку...
я даже знаю на сколько.
25 б.п.
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dima_beleb
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:28
dima_beleb написав: CasinoAA90 написав:zzzzzz
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.
квартиру нужно покупать зимой.
Согласен, но дно по недвиге уже пройдено. То что я смотрел в январе, в мае уже было на 20% дороже и только дорожает (дорожает в грн) и при низком курсе и в $. И еще подорожает в этом году на 10% - бетон подорожал и рабочая сила, так что с 1 сентября ценники пойдут вверх.
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CasinoAA90
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