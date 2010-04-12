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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:19

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:
  CasinoAA90 написав:zzzzzz
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.

А подождать 1-2 мес. нельзя ?

Уверены что через месяц не будет 25,ХХ ? :roll: 8)

В августе еще и после выборов и перед сентябрьскими долговыми выплатами? Я думаю, будет 29.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:19

vitaliian
Вы пишете про кредит под залог валюты в то же время приводите условия кредита под залог недвижимости. Как то не последовательно вы действуете.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:20

  CasinoAA90 написав:zzzzzz
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.

Единственный вопрос, ЗАЧЕМ ее сейчас покупать? :)
Сейчас можно автомобиль под 0% купить на 2 годика, или что-то типа такого замутить :)
Рассрочек на импорт (ТВ, холодильники, стиралки, ноутбуки) :D

Этот падающий курс уже улыбает, каждый раз все дешевле и дешевле покупаю, сколько уже можно этой шары?! :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:21

Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.[/quote]
А подождать 1-2 мес. нельзя ?[/quote]
Уверены что через месяц не будет 25,ХХ ? :roll: 8)[/quote]
В августе еще и после выборов и перед сентябрьскими долговыми выплатами? Я думаю, будет 29.[/quote]

В 29 - не верю, а вот с числа 7 августа думаю 27 увидем.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Rainbow написав:Этот падающий курс уже улыбает, каждый раз все дешевле и дешевле покупаю, сколько уже можно этой шары?!
и сколько вы уже сэкономили?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:24

  Rainbow написав:
  CasinoAA90 написав:zzzzzz
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.

Единственный вопрос, ЗАЧЕМ ее сейчас покупать? :)
Сейчас можно автомобиль под 0% купить на 2 годика, или что-то типа такого замутить :)
Рассрочек на импорт (ТВ, холодильники, стиралки, ноутбуки) :D

Этот падающий курс уже улыбает, каждый раз все дешевле и дешевле покупаю, сколько уже можно этой шары?! :mrgreen:

Машина есть, а новая вообще не в приоритете)
Сам думаю, либо ждать до сентября и до сентября грести еще $ на приходящую грн. Но как-то тоже стремно быть на 100% в $.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:24

Смотрите, аграрии уже на 20% площадей собрали урожай. Через две недели заседание НБУ 18 июля. Если НБУ снизит ставку резко на 1-1,5 п.п. нерезы начнут задумываться....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:24

  CasinoAA90 написав:zzzzzz
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.

квартиру нужно покупать зимой. :)
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:27

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Ойо-йой что творят на МБ 08/10
Давайте уже ныряйте под 26

То шо, бегство нерезов отменяется? :lol: :lol: :lol:

Ну пока да. 18 июля очередное заседание НБУ по монетарной политике. Очень вероятно что НБУ снизит учетную ставку...

я даже знаю на сколько.
25 б.п.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:28

  dima_beleb написав:
  CasinoAA90 написав:zzzzzz
Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.

квартиру нужно покупать зимой. :)

Согласен, но дно по недвиге уже пройдено. То что я смотрел в январе, в мае уже было на 20% дороже и только дорожает (дорожает в грн) и при низком курсе и в $. И еще подорожает в этом году на 10% - бетон подорожал и рабочая сила, так что с 1 сентября ценники пойдут вверх.
CasinoAA90
 
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