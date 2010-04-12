Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:28
zzzzzz написав: vitaliian
Вы пишете про кредит под залог валюты в то же время приводите условия кредита под залог недвижимости. Как то не последовательно вы действуете.
в каком банке дают ипотеку под залог валюты я не знаю, знакомые брали ипотеку в укргазе говорили что недорого поэтому я скопипастил их условия. Банкам всё равно что брать в залог, если валюта то по идее выйдет дешевле поскольку нет оценки и переуступки прав, поскольку риски практически нулевые.
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vitaliian
в Сер 03 лип, 2019 10:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:29
CasinoAA90 написав:
Нет, в сравнении с теми курсами при которых я брал $, мой средний около 27.0 грн/$.
не парьтесь. если кто-то продаёт, то кто-то, при этом, покупает. вы не одни.
если есть стратегическая задача купить именно эту квартиру, то фиксируйте убытки и покупайте. идеально, конечно, выйти из убытков в ноль и не пропустить актив. но так везёт не всем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:30
dima_beleb написав: zzzzzz написав:
Ну пока да. 18 июля очередное заседание НБУ по монетарной политике. Очень вероятно что НБУ снизит учетную ставку...
я даже знаю на сколько.
25 б.п.
С 2010 года НБУ меняет не менее чем 0,5 п.п. ...0,25 п.п. уже давно не используется
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=44580
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:35
Сегодня дно или потерпеть еще немного?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:37
Investor_K написав:
Сегодня дно или потерпеть еще немного?
Уже никто не знает. Я ориентировался по графику 3-х прошлых лет, что дно в этом году 26,5 но ошибся.
CasinoAA90
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:37
zzzzzz написав: dima_beleb написав: zzzzzz написав:
Ну пока да. 18 июля очередное заседание НБУ по монетарной политике. Очень вероятно что НБУ снизит учетную ставку...
я даже знаю на сколько.
25 б.п.
С 2010 года НБУ меняет не менее чем 0,5 п.п. ...0,25 п.п. уже давно не используется
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=44580
смысл был тот, что недавно РФ понизила ставку. А значит и мы должны понизить. Мы всегда следуем в том же фарватере.
dima_beleb
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:39
zzzzzz написав:
Ого как летают остатки на кор.счете 27.06 - 59,6 млрд 01.07 - 51,3 млрд 02.07 - 43,4 млрд 03.07 - 40,6 млрд За 4 рабочих дня -19 млрд 15 млрд.грн ушли на овернайты
Я правильно понимаю, что через неделю гасятся ОВГЗ на гривневый эквивалент 15млрд?
*Відправлено з Чату
Яша
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:39
Ой...
МБ 02/05
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zzzzzz
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:42
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vitaliian
в Сер 03 лип, 2019 10:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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