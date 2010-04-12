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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1425142614271428>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:43

  CasinoAA90 написав:
  Investor_K написав:Сегодня дно или потерпеть еще немного?

Уже никто не знает. Я ориентировался по графику 3-х прошлых лет, что дно в этом году 26,5 но ошибся.


Если прошлый год кратковременно было 25.9 за доллар, но сейчас как-то принос нерезидентов или "нерезидентов" побольше будет на данный период.
Можем и провалиться еще немного.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:43

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Ого как летают остатки на кор.счете 27.06 - 59,6 млрд 01.07 - 51,3 млрд 02.07 - 43,4 млрд 03.07 - 40,6 млрд За 4 рабочих дня -19 млрд 15 млрд.грн ушли на овернайты
Я правильно понимаю, что через неделю гасятся ОВГЗ на гривневый эквивалент 15млрд?
Правильно. Но неважно - все переложат//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:44

НБУ вчера купил 20 млн , в понедельник 17 млн...хм...странно...
Интересно сколько сегодня НБУ купит.
В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46

Тут НАК обсуждали, только что Коболев написал в фб что НАК в июне перечислил 30% прибыли а не 90%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46

  zzzzzz написав:В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ

по графику кажется и 300 могли, чтобы курс не падал
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:48

  SILVER_UA написав:
  zzzzzz написав:В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ

по графику кажется и 300 могли, чтобы курс не падал

300 это весь дневной объем торгов)))
В понедельник например дневной объем 236 млн.дол. был))

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Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 03 лип, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:51

  zzzzzz написав:
  SILVER_UA написав:
  zzzzzz написав:В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ

по графику кажется и 300 могли, чтобы курс не падал

300 это весь дневной объем торгов)))
В понедельник например дневной объем 236 млн.дол. был))

я же с иронией, которая в который раз доказывает искусственность всего этого дела в Украине.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:58

  zzzzzz написав:Смотрите, аграрии уже на 20% площадей собрали урожай. Через две недели заседание НБУ 18 июля. Если НБУ снизит ставку резко на 1-1,5 п.п. нерезы начнут задумываться....

Смотрите, аграрии собрали 20% с неплохой урожайностью. НБУ нужно снижать ставку т.к. даже при неопределенности с выборами спрос превышает предложение и ставки сами сползают. На ОВГЗ спрос будет и по 15-16% после выборов и формирования кабмина...
З.Ы. "Живите своим умом" (с)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:00

  zzzzzz написав:.....
Доход 14,81% от Минфина + 7% на курсе = итого 21,81% в валюте за 302 дня

Результат не просто хороший, а блестящий! Рад за Вас.
Вот только не пойму, за счёт чего государство выплачивает такие % и чем это закончится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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