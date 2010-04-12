Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:43
CasinoAA90 написав: Investor_K написав:
Сегодня дно или потерпеть еще немного?
Уже никто не знает. Я ориентировался по графику 3-х прошлых лет, что дно в этом году 26,5 но ошибся.
Если прошлый год кратковременно было 25.9 за доллар, но сейчас как-то принос нерезидентов или "нерезидентов" побольше будет на данный период.
Можем и провалиться еще немного.
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rasmus
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:43
Яша написав: zzzzzz написав:
Ого как летают остатки на кор.счете 27.06 - 59,6 млрд 01.07 - 51,3 млрд 02.07 - 43,4 млрд 03.07 - 40,6 млрд За 4 рабочих дня -19 млрд 15 млрд.грн ушли на овернайты
Я правильно понимаю, что через неделю гасятся ОВГЗ на гривневый эквивалент 15млрд?
Правильно. Но неважно - все переложат//))
asti
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:44
НБУ вчера купил 20 млн , в понедельник 17 млн...хм...странно...
Интересно сколько сегодня НБУ купит. В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ
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zzzzzz
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46
Тут НАК обсуждали, только что Коболев написал в фб что НАК в июне перечислил 30% прибыли а не 90%
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zzzzzz
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46
vitaliian
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46
zzzzzz написав:
В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ
по графику кажется и 300 могли, чтобы курс не падал
SILVER_UA
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:48
SILVER_UA написав: zzzzzz написав:
В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ
по графику кажется и 300 могли, чтобы курс не падал
300 это весь дневной объем торгов)))
В понедельник например дневной объем 236 млн.дол. был))
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zzzzzz
в Сер 03 лип, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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zzzzzz
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:51
zzzzzz написав: SILVER_UA написав: zzzzzz написав:
В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ
по графику кажется и 300 могли, чтобы курс не падал
300 это весь дневной объем торгов)))
В понедельник например дневной объем 236 млн.дол. был))
я же с иронией, которая в который раз доказывает искусственность всего этого дела в Украине.
SILVER_UA
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:58
zzzzzz написав:
Смотрите, аграрии уже на 20% площадей собрали урожай. Через две недели заседание НБУ 18 июля. Если НБУ снизит ставку резко на 1-1,5 п.п. нерезы начнут задумываться....
Смотрите, аграрии собрали 20% с неплохой урожайностью. НБУ нужно снижать ставку т.к. даже при неопределенности с выборами спрос превышает предложение и ставки сами сползают. На ОВГЗ спрос будет и по 15-16% после выборов и формирования кабмина...
З.Ы. "Живите своим умом" (с)
Investor_33
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Додано: Сер 03 лип, 2019 11:00
zzzzzz написав:
.....
Доход 14,81% от Минфина + 7% на курсе = итого 21,81% в валюте за 302 дня
Результат не просто хороший, а блестящий! Рад за Вас.
Вот только не пойму, за счёт чего государство выплачивает такие % и чем это закончится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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