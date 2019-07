Додано: Сер 03 лип, 2019 10:43

CasinoAA90 написав: Investor_K написав: Сегодня дно или потерпеть еще немного? Сегодня дно или потерпеть еще немного?

Уже никто не знает. Я ориентировался по графику 3-х прошлых лет, что дно в этом году 26,5 но ошибся.



Если прошлый год кратковременно было 25.9 за доллар, но сейчас как-то принос нерезидентов или "нерезидентов" побольше будет на данный период.

Если прошлый год кратковременно было 25.9 за доллар, но сейчас как-то принос нерезидентов или "нерезидентов" побольше будет на данный период.

Можем и провалиться еще немного.

