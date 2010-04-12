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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:01
ЛАД написав: zzzzzz написав:
.....
Доход 14,81% от Минфина + 7% на курсе = итого 21,81% в валюте за 302 дня
Результат не просто хороший, а блестящий! Рад за Вас.
Вот только не пойму, за счёт чего государство выплачивает такие % и чем это закончится.
планировалось что инфляция на 16,8% увеличит доходную часть бюджета.
Доходы государственного бюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд грн, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня
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