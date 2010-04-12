планировалось что инфляция на 16,8% увеличит доходную часть бюджета.
Доходы государственного бюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд грн, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:01
планировалось что инфляция на 16,8% увеличит доходную часть бюджета.
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:13
Депозит,находящийся под залогом кредита,не гарантируется Фондом. Важно помнить.
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:15
надо ещё напечатают гривну
у нас гривна недооценена раз в 10.
мож быть и нашлись желающие девальвацию гривны сделать, но боятся, что и оставшиеся в УКраине сбегут в Польшу на заробитки
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:21
дежурные 20 давно звучат
вот почему именно 20?
25.95-26.00/26.06-26.08
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:22
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.07.2019
грн за 100 доларів США 2605.96
Гривна укрепилась на 12 копеек.
Торги сегодня открылись немного ниже вчерашнего закрытия, а затем в два приема котировки опустились еще на 10 копеек. График изменения котировок позволяет предположить, что НБУ выходил на рынок дважды, парировав оба этапа падения. Ситуация выглядит несколько странно, учитывая завтрашние торги в ТОМе перед пятницей. Такой график торгов должен был бы стимулировать участников рынка сделать необходимые покупки до четверга. Продавцам проще - свою гривну они и завтра получат сразу, а последующий дефицит валюты из-за пропущенного дня поступлений им на руку. Возможно, эти факторы столь очевидны всем, что происходящее вполне можно объяснить слишком большим количеством желающих ими воспользоваться. Нерезиденты помогли.
Впрочем, очень низкий справочный курс говорит о том, что основное снижение произошло без оборотов. Нельзя исключить сюрпризы к концу торгов, когда станет ясен истинный баланс.
Вчера НБУ выполнил план по закупкам, приобретя 20 млн.
Объем суточных сертификатов продолжил рост, достигнув непривычно больших значений. Возможно, начинает сказываться период отпусков.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
01.07.2019
Усього, млн дол. США 236.3
Обороты мизерные, даже для понедельника.
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 25.95-26.05
Востаннє редагувалось витя в Сер 03 лип, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:26
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Жду ниже 26.00
ещё немного и продавят
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:33
К 8 нет, а вот 15 - вполне реально.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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