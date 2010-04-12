Додано: Сер 03 лип, 2019 11:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

03.07.2019

грн за 100 доларів США 2605.96

Гривна укрепилась на 12 копеек.

Торги сегодня открылись немного ниже вчерашнего закрытия, а затем в два приема котировки опустились еще на 10 копеек. График изменения котировок позволяет предположить, что НБУ выходил на рынок дважды, парировав оба этапа падения. Ситуация выглядит несколько странно, учитывая завтрашние торги в ТОМе перед пятницей. Такой график торгов должен был бы стимулировать участников рынка сделать необходимые покупки до четверга. Продавцам проще - свою гривну они и завтра получат сразу, а последующий дефицит валюты из-за пропущенного дня поступлений им на руку. Возможно, эти факторы столь очевидны всем, что происходящее вполне можно объяснить слишком большим количеством желающих ими воспользоваться. Нерезиденты помогли.

Впрочем, очень низкий справочный курс говорит о том, что основное снижение произошло без оборотов. Нельзя исключить сюрпризы к концу торгов, когда станет ясен истинный баланс.

Вчера НБУ выполнил план по закупкам, приобретя 20 млн.

Объем суточных сертификатов продолжил рост, достигнув непривычно больших значений. Возможно, начинает сказываться период отпусков.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

01.07.2019

Усього, млн дол. США 236.3

Обороты мизерные, даже для понедельника.