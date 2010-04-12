RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14261427142814291430>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:01

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:.....
Доход 14,81% от Минфина + 7% на курсе = итого 21,81% в валюте за 302 дня

Результат не просто хороший, а блестящий! Рад за Вас.
Вот только не пойму, за счёт чего государство выплачивает такие % и чем это закончится.

планировалось что инфляция на 16,8% увеличит доходную часть бюджета.
Доходы государственного бюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд грн, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 06.04.16
Подякував: 672 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:13

  vitaliian написав:
  CasinoAA90 написав:Это жесть конечно, мне квартиру покупать, а у меня в $ все, а расчет в грн. Потеря минимум 1000 $ на курсе.

берите гривневый кредит в сентябре отдадите. Доллары положите в тот же банк на депозит в качестве залога. Оформят за 3 часа.

Депозит,находящийся под залогом кредита,не гарантируется Фондом. Важно помнить.
LuckyG
 
Повідомлень: 736
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:15

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:.....
Доход 14,81% от Минфина + 7% на курсе = итого 21,81% в валюте за 302 дня

Результат не просто хороший, а блестящий! Рад за Вас.
Вот только не пойму, за счёт чего государство выплачивает такие % и чем это закончится.



надо ещё напечатают гривну
у нас гривна недооценена раз в 10.
мож быть и нашлись желающие девальвацию гривны сделать, но боятся, что и оставшиеся в УКраине сбегут в Польшу на заробитки
Yuri_61
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 30.09.15
Подякував: 176 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:21

  zzzzzz написав:НБУ вчера купил 20 млн , в понедельник 17 млн...хм...странно...
Интересно сколько сегодня НБУ купит.
В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ

дежурные 20 давно звучат
вот почему именно 20?

25.95-26.00/26.06-26.08
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11368
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3314 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.07.2019
грн за 100 доларів США 2605.96
Гривна укрепилась на 12 копеек.
Торги сегодня открылись немного ниже вчерашнего закрытия, а затем в два приема котировки опустились еще на 10 копеек. График изменения котировок позволяет предположить, что НБУ выходил на рынок дважды, парировав оба этапа падения. Ситуация выглядит несколько странно, учитывая завтрашние торги в ТОМе перед пятницей. Такой график торгов должен был бы стимулировать участников рынка сделать необходимые покупки до четверга. Продавцам проще - свою гривну они и завтра получат сразу, а последующий дефицит валюты из-за пропущенного дня поступлений им на руку. Возможно, эти факторы столь очевидны всем, что происходящее вполне можно объяснить слишком большим количеством желающих ими воспользоваться. Нерезиденты помогли.
Впрочем, очень низкий справочный курс говорит о том, что основное снижение произошло без оборотов. Нельзя исключить сюрпризы к концу торгов, когда станет ясен истинный баланс.
Вчера НБУ выполнил план по закупкам, приобретя 20 млн.
Объем суточных сертификатов продолжил рост, достигнув непривычно больших значений. Возможно, начинает сказываться период отпусков.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
01.07.2019
Усього, млн дол. США 236.3
Обороты мизерные, даже для понедельника.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
5
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  odessit2007 написав:дежурные 20 давно звучат
вот почему именно 20?

НБУ объявлял о планах выкупать по 20 млн. в день.
Такие планы с разными суммами объявляются давно, но придерживаться их стали относительно недавно.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1394 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
5
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 25.95-26.05
Востаннє редагувалось витя в Сер 03 лип, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
витя
 
Повідомлень: 298
З нами з: 05.11.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:26

  SILVER_UA написав:
  zzzzzz написав:В идеале можно и 100 сегодня купить, но...то такэ

по графику кажется и 300 могли, чтобы курс не падал


на долгосрочном графике вообще картина маслом,
почти что идеальная лесенка :mrgreen: - даже нигде не могу подобных графических аналогов припомнить
Зображення
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 11.10.16
Подякував: 744 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Жду ниже 26.00

ещё немного и продавят
Yuri_61
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 30.09.15
Подякував: 176 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:33

  Yuri_61 написав:
  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:после девальвации гривны забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам
девальвация с 8 до 24 проходила неодномоментно. Сначала с 8 до 12 потом летняя передышка а осенью до 24. После какой из них вы бы предпочли "забыть на 6 лет минимум про СКВ и даже нужно избавится от тех 35% СКВ, и всё на гривнедепо лет на 5 распихать по банкам"


с осени, естессно :wink:
тогда уже стаало и барану понятно, что дороги назад к 8 нет

К 8 нет, а вот 15 - вполне реально.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 13.06.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14261427142814291430>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1520, 1521, 1522
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15212 1799282
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 12:04
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6653 1434182
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 12:27
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274948
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72906)
03.07.2019 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.