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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1427142814291430>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:40

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  lwa написав:Нерезы конечно могут выставить на продажу свои ОВГЗ при начале шухера, но их кто то должен купить ! А будут ли желающие купить ОВГЗ при шухере и за какую цену - вот в чем вопрос.

Может Украина их и купит с дисконтом 99% ? :)


тоже, интересно, может инвесторы решили выйти из доллара и влить в другие валюты (евро, биток и остальное). Так как Трамп и ФРС могут девальвировать бакс, понизить резко ставку.



  vitaliian написав:Ни одной стране мира не выгодна девальвация доллара, вслед они дружненько девальвируют свои валюты, чтобы защитить своего производителя от дешёвого импорта и не пролететь с дорогим экспортом.


  proftpd66 написав:это могут сделать только сильные экономики.
если Китай девальвирует так как в СССР в 90 году, то будет там такое же как в СССР в 90 году.



  SILVER_UA написав:
  dima_beleb написав:да откуда такая истерика про девальвацию доллара?
это только лишь из за решения трех ЦБ синхронно понижать ставки?
ну это ж бред.

ого, бакс уже укрепился к 1,128


Евро подешевле, но биток поднялся на 10%.

Затишье перед бурей :lol:

Эрик еще раз рассказал про девальвация доллара
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 03 лип, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:49

  Alex2006 написав:К 8 нет, а вот 15 - вполне реально.


а кто против?
только баксы не побегу сломя голову менять, а наоборот больше куплю :wink:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:50

МБ 26,00/26,01

пристегнуть ремни....
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:52

  lwa написав:МБ 26,00/26,01

пристегнуть ремни....

Жесть уходим ниже 26... МБ 25,92/26,00
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:52

  lwa написав:МБ 26,00/26,01

пристегнуть ремни....


стопудово ниже 26 уйдут, куда денутся, а там к 1 сентября и к 25.00.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:56

  zzzzzz написав:
  SILVER_UA написав:нбу конечно профессионалы еще те


Я тоже считаю что НБУ необходимо увеличить покупку валюты. Ничего хорошего для торгового баланса это не несет (( А потом жалуются что доходы от таможни в бюджет низкие

НБУ стал на путь невмешательства в естественные движения рынка.
Стратегически - это верное решение.
Я уже не раз поднимал вопрос.
Почему никого не смущает отсутствие механизма фьючерсов и опционов?
Деривативы навсегда снимают проблему сезонных колебаний.
Как и связанные с этим дискуссии по поводу правильности действий Нацбанка.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:04

  zzzzzz написав:Большая приватизация - 2
Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч з віце-президентом Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером
Володимир Зеленський підкреслив, що скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес, та повідомив про підготовку великої приватизації.
«Ми бачимо проведення цієї приватизації вже у 2019 році», – констатував Глава держави.

С этого начинали все новые президенты/депутаты/премьеры.
На выходе - пшик.
То ли всё это старье никому не нужно, то ли приватизаторы слишком много хотят...
Опять услышим про Одесский припортовый 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:08

  CasinoAA90 написав:Жесть уходим ниже 26... МБ 25,92/26,00

Нал наразі ігнорує МБ

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:15

  hxbbgaf написав:
  dima_beleb написав:
  Alex2006 написав:Так же говорили и про 27- зимой))) Будет и 26.30 и 25.ХХ и гораздо ниже при нормальном правительстве после выборов, не переживайте :)

дело не в правительстве. а экономике.

Да, чувак несет бред. Сезонный минимум уже пройден. А максимум в этом году может быть гораздо выше из-за непонятнок с МВФом, Приватом, огромного долга населения за коммуналку, больших долговых выплат.

hxbbgaf'а кто-то видел недавно? А то я переживаю, все молчит и не отвечает... Так кто в итоге, как обычно, оказался прав?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:16

  Zebra написав:
  Zebra написав:
  Investor_33 написав:Укрепление гривны затормозилось, подумали - нет! Ждем не выше 25,5 на отдачу. Народ нашуганый президентскими выборами греб под 27 и что? Пройдут выборы в ВРУ, наступит спокойный август вот тогда наша гривночка и сыграет!)

Не передумал сегодня? Вчера ж дал сигнал.

Ау... почему так мало плюсов, народ?
Сигнал в этом году второй раз дал на дне ЗА ДЕНЬ до отскока :roll:

Ау... Зебра, месяц прошел, что делать тем, кто повелся и не продержал ещё месяц на депозите ?
Игорь
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