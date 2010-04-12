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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:18
Игорь написав:
Ау... Зебра, месяц прошел, что делать тем, кто повелся и не продержал ещё месяц на депозите ?
Признать себя как и зебра - парнокопытным)
З.Ы. В полоску можно не краситься..
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:33
Alex2006 написав:
hxbbgaf'а кто-то видел недавно? А то я переживаю, все молчит и не отвечает... Так кто в итоге, как обычно, оказался прав?
От как увидишь "гораздо ниже 25", так будешь вешать медали.
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