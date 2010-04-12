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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1427142814291430

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Ау... Зебра, месяц прошел, что делать тем, кто повелся и не продержал ещё месяц на депозите ?

Признать себя как и зебра - парнокопытным)
З.Ы. В полоску можно не краситься.. :lol:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:33

  Alex2006 написав:hxbbgaf'а кто-то видел недавно? А то я переживаю, все молчит и не отвечает... Так кто в итоге, как обычно, оказался прав?

От как увидишь "гораздо ниже 25", так будешь вешать медали.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 1427142814291430
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