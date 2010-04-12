RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1428142914301431>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Ау... Зебра, месяц прошел, что делать тем, кто повелся и не продержал ещё месяц на депозите ?

Признать себя как и зебра - парнокопытным)
З.Ы. В полоску можно не краситься.. :lol:
Investor_33
 
Повідомлень: 721
З нами з: 16.05.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:33

  Alex2006 написав:hxbbgaf'а кто-то видел недавно? А то я переживаю, все молчит и не отвечает... Так кто в итоге, как обычно, оказался прав?

От как увидишь "гораздо ниже 25", так будешь вешать медали.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20642
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 2036 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:53

Новый опрос

Может запустим новый опрос до какого уровня будет укрепляж гривны?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 06.04.16
Подякував: 672 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:57

  Alex2006 написав:К 8 нет, а вот 15 - вполне реально.

Можете это пророчество в подпись закинуть,все будут понимать,с каким уровнем прогнозиста приходится делить ветку,с каким уровнем мастерства и мудрости мы все столкнулись,как нам всем повезло :lol:

Одно радует,скоро 1-е сентября и мама всех этих могучих гениев погонит с палкой в школу,а потом 2+2 надо ещё будет складывать по вечерам и у вас станет намного меньше времени :lol:

п.с. я думал что папа замутит дно по курсу под президентские выборы,а оказалось что новый хозяин нашего белого дома важнее и договорнее чем прошлый армавир.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10570
З нами з: 30.12.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:07

  vitaliian написав:Может запустим новый опрос до какого уровня будет укрепляж гривны?

Бородач говорил, что равновесный курс 4 гривны за доллар
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8438
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 2250 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:14

морда
У мене зараз немає такої інформації. Але, спробую пошукати.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 518
З нами з: 11.01.11
Подякував: 103 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:19

  SAndriy1 написав:
  KirillT8 написав:
  zzzzzz написав:Сибарит
Про выполнения планов ДФС это полная профанация. Один только Приват перечислил прибыль 13 млрд, а ДФС уже рапортует о типо собственных успехах. Ага, без Привата фиг бы они что рапортавали.

Зображення


І це також беремо до відома.
Тобто до початку липня від Нафтогазу очікували додаткові 8,1 млрд. грн., але ж не склалося.

«Нафтогаз» не хоче платити державі 90% дивідендів від прибутку - подав до суду
УНІАН 02.07.2019
Своїм рішенням суд зупинив дію постанови Кабміну про зобов'язання сплачувати державі дивіденди тільки стосовно компанії "Нафтогаз України".
Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію постанови Кабінету міністрів у частині, згідно з якою Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повинна сплатити державі дивіденди в розмірі 90% від чистого прибутку компанії за підсумками 2018 року до 1 липня 2019 року.
Відповідну постанову суду від 27 червня було опубліковано 1 липня.
Так, своєю постановою суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на сплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" виключно стосовно компанії «Нафтогаз України», у тій частині, де для компаній, які за підсумками 2018 року одержали чистий прибуток більш як 50 млн грн, затверджено базовий норматив дивідендів у розмірі 90%.
Зазначеною постановою Кабміну затверджено базовий норматив залежно від суми отриманого прибутку за підсумками 2018 року, згідно з яким, якщо такий дохід понад 50 млн грн, то норматив затверджено на рівні 90%, якщо ж прибуток менш як 50 млн грн, то норматив 50%. При цьому сплата дивідендів має відбутися не пізніше за 1 липня року, що наступає за звітним періодом.
Разом з цим, для чотирьох суб'єктів господарювання ("Державний ощадний банк України", "Укргідроенерго", "Укрзалізниця" і "Об'єднана гірничо-хімічна компанія") затверджено норматив у розмірі 30% без прив'язки до розміру отриманого ними прибутку за підсумками 2018 року.
У матеріалах справи суд зазначив, що такий підхід може вказувати на порушення Кабміном положень Господарського кодексу України шляхом закріплення на законодавчому рівні нерівного становища суб'єктів господарювання, які в силу особливостей свого становища або статусу повинні отримувати однакові умови здійснення ними діяльності.
За підсумками діяльності в 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток у сумі 13,6 млрд грн, що підтверджується звітом про фінансові результати.
Постанова суду є виконавчим документом і підлягає негайному виконанню від дня її ухвалення незалежно від її оскарження та відкриття виконавчого провадження.
Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вже в серпні може призупинити імпорт газу, який зараз закуповується для закачування до підземних сховищ, якщо в найближчий місяць не віднайде на це фінансові ресурси. Зокрема, розглядалося питання з розстрочкою виплати дивідендів державі.


Смешно)))
Факт того, что компания судится со своим владельцем (хозяином) о том, сколько ему денег отдавать (и отдавать ли вообще) и когда ))))


Это из серии: Чтобы корова давала больше молока, её надо меньше кормить и больше доить. Да и вообще у Нафтогаза с Гройсманом и Насаликом давняя непримиримая заруба
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 518
З нами з: 11.01.11
Подякував: 103 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:25

  KirillT8 написав:
Это из серии: Чтобы корова давала больше молока, её надо меньше кормить и больше доить. Да и вообще у Нафтогаза с Гройсманом и Насаликом давняя непримиримая заруба

Была бы непримиримая, Нафтогазом давно бы рулил кто-то другой.
Скорее идет предвыборная дискуссия
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8438
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 2250 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:38

  CasinoAA90 написав:
  Investor_K написав:Сегодня дно или потерпеть еще немного?

Уже никто не знает. Я ориентировался по графику 3-х прошлых лет, что дно в этом году 26,5 но ошибся.


Майже дно.
Проте, гадаю, що вже з цього тиждня 25,9Х (продаж на налі) ненадовго, але таки помацаємо.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 518
З нами з: 11.01.11
Подякував: 103 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:04

А уявляєте, якщо в Україні буде ще кілька років стабільності на валютному ринку, а ви всі такі в зеленому і весь цей час та все девал будете виглядати :mrgreen:
ridibunda666
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 13.09.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1428142914301431>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ridibunda666, витя, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1520, 1521, 1522
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15214 1799380
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 13:20
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6653 1434201
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 12:27
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274949
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.