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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:08
уявляю 1998, 2008, 2014 года. В Ваших уявах есть такие ключевые точки?
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siriys
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