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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1429143014311432>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:08

уявляю 1998, 2008, 2014 года. В Ваших уявах есть такие ключевые точки?
siriys
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:24

  antey1969 написав:
  KirillT8 написав:
Это из серии: Чтобы корова давала больше молока, её надо меньше кормить и больше доить. Да и вообще у Нафтогаза с Гройсманом и Насаликом давняя непримиримая заруба

Была бы непримиримая, Нафтогазом давно бы рулил кто-то другой.
Скорее идет предвыборная дискуссия


Очільник Нафтогазу це за замовчуванням (неформально) поки, що є квота МВФ. Тому Коболєва досі не можуть чіпати ані уряд ані новий офіс.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:24

  siriys написав:уявляю 1998, 2008, 2014 года. В Ваших уявах есть такие ключевые точки?


передбачити наступну таку точку важко, тому вважаю, що значну частину заощаджень варто тримати в гривні, чи то на депо, або в ОВДП в які заходять активно і нерезиденти - не можу допустити, що нерези туди заходять з метою отримати збиток
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трускавець... обмінка, продаж - 26,08, долари є.
Ціни на сезонні продукти - "космос"...х2 до минулого року, і чхати на дешевий долар.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:46

  KirillT8 написав:
  antey1969 написав:
  KirillT8 написав:
Это из серии: Чтобы корова давала больше молока, её надо меньше кормить и больше доить. Да и вообще у Нафтогаза с Гройсманом и Насаликом давняя непримиримая заруба

Была бы непримиримая, Нафтогазом давно бы рулил кто-то другой.
Скорее идет предвыборная дискуссия


Очільник Нафтогазу це за замовчуванням (неформально) поки, що є квота МВФ. Тому Коболєва досі не можуть чіпати ані уряд ані новий офіс.


Вам это Липтон или Лагард по секрету шепнули? Про курс ничего не намекнули, а то с таким уровнем информированности я готов прилежно записывать все ваши прогнозы.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:49

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 02.07.2019 03.07.2019
починає діяти з: 03.07.2019 04.07.2019
100 дол. США 2617.9033 2604.4841
После полудня гривна укрепилась еще на 1.5 копейки.
Около 12 котировки достигли минимума - 26.00-26.02. После этого, 2 часа пролежав на дне, сделали попытку приподняться, но осилили всего копейку.

Ревальвация год к году составляет 25 копеек (около 1%).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

15-8-даже 4 за доллар - кто больше навангует?)))
До первого качка вверх. Потом снова все по обменкам, гадая что будет 28,29,35))
Полагаю держимся-укрепляемся на нерезах в ОВГЗ, других оснований укрепляжа не вижу... где-то пружина может разжаться не хило... одно не пойму 6-ти летние ОВГЗ нерезов - откуда такой оптимизм? % конские, лихие деньги, почти удвоение вложенного - ок, но 6 лет в нашей стране - бесконечность :)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:03

тут тиждень назад писали, про якогось дуже авторитетного прогнозиста еріка наймана, котрий напрогнозував девальвацію долара на30% . Зхоже він на кофейні гущі гадав, той ерік....
І що за при*** взагалі його слухають????

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:08

На Ярвалу у Києві (Центр) - 26.00 на винос ... думаю, з рук оптом уже нижче 26
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:18

Ой... 95/97
Живите своим умом!
zzzzzz
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