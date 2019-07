Додано: Сер 03 лип, 2019 14:46

Это из серии: Чтобы корова давала больше молока, её надо меньше кормить и больше доить. Да и вообще у Нафтогаза с Гройсманом и Насаликом давняя непримиримая заруба

Была бы непримиримая, Нафтогазом давно бы рулил кто-то другой.

Была бы непримиримая, Нафтогазом давно бы рулил кто-то другой.

Скорее идет предвыборная дискуссия



Очільник Нафтогазу це за замовчуванням (неформально) поки, що є квота МВФ. Тому Коболєва досі не можуть чіпати ані уряд ані новий офіс.



Вам это Липтон или Лагард по секрету шепнули? Про курс ничего не намекнули, а то с таким уровнем информированности я готов прилежно записывать все ваши прогнозы.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.