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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:08
уявляю 1998, 2008, 2014 года. В Ваших уявах есть такие ключевые точки?
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:24
Очільник Нафтогазу це за замовчуванням (неформально) поки, що є квота МВФ. Тому Коболєва досі не можуть чіпати ані уряд ані новий офіс.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:24
передбачити наступну таку точку важко, тому вважаю, що значну частину заощаджень варто тримати в гривні, чи то на депо, або в ОВДП в які заходять активно і нерезиденти - не можу допустити, що нерези туди заходять з метою отримати збиток
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Трускавець... обмінка, продаж - 26,08, долари є.
Ціни на сезонні продукти - "космос"...х2 до минулого року, і чхати на дешевий долар.
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:46
Вам это Липтон или Лагард по секрету шепнули? Про курс ничего не намекнули, а то с таким уровнем информированности я готов прилежно записывать все ваши прогнозы.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:49
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 02.07.2019 03.07.2019
починає діяти з: 03.07.2019 04.07.2019
100 дол. США 2617.9033 2604.4841
После полудня гривна укрепилась еще на 1.5 копейки.
Около 12 котировки достигли минимума - 26.00-26.02. После этого, 2 часа пролежав на дне, сделали попытку приподняться, но осилили всего копейку.
Ревальвация год к году составляет 25 копеек (около 1%).
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
15-8-даже 4 за доллар - кто больше навангует?)))
До первого качка вверх. Потом снова все по обменкам, гадая что будет 28,29,35))
Полагаю держимся-укрепляемся на нерезах в ОВГЗ, других оснований укрепляжа не вижу... где-то пружина может разжаться не хило... одно не пойму 6-ти летние ОВГЗ нерезов - откуда такой оптимизм? % конские, лихие деньги, почти удвоение вложенного - ок, но 6 лет в нашей стране - бесконечность
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:03
тут тиждень назад писали, про якогось дуже авторитетного прогнозиста еріка наймана, котрий напрогнозував девальвацію долара на30% . Зхоже він на кофейні гущі гадав, той ерік....
І що за при*** взагалі його слухають????
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:08
На Ярвалу у Києві (Центр) - 26.00 на винос ... думаю, з рук оптом уже нижче 26
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