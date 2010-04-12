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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1429143014311432

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:24

  zzzzzz написав:Ой... 95/97


Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:29

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Ой... 95/97


Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))


Вам не все ли равно успел или не успел купить ?
Если я посчитаю нужным я расскажу о своих сделках. Не понимаю людей которых не волнует экономика страны, их интересует больше всего что же там у соседа.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:38

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Ой... 95/97


Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))

ещё есть люди не умеющие снимать с прозапаса бесплатно?
  pirat-d написав:Полагаю держимся-укрепляемся на нерезах в ОВГЗ, других оснований укрепляжа не вижу..

гривнодефицит а эмиссии нету.
vitaliian
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