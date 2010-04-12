|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:24
zzzzzz написав:
Ой... 95/97
Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:29
SAndriy1 написав: zzzzzz написав:
Ой... 95/97
Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))
Вам не все ли равно успел или не успел купить ?
Если я посчитаю нужным я расскажу о своих сделках. Не понимаю людей которых не волнует экономика страны, их интересует больше всего что же там у соседа.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33882
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3315 раз.
- Подякували: 6779 раз.
-
- Профіль
-
22
4
2
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:38
SAndriy1 написав: zzzzzz написав:
Ой... 95/97
Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))
ещё есть люди не умеющие снимать с прозапаса бесплатно?
pirat-d написав:
Полагаю держимся-укрепляемся на нерезах в ОВГЗ, других оснований укрепляжа не вижу..
гривнодефицит а эмиссии нету.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2557
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 672 раз.
- Подякували: 762 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15214
|1799532
|
|
|6653
|1434215
|
Вів 02 лип, 2019 12:27
ЛОБ
|
|159
|274962
|
|