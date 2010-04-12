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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:24
zzzzzz написав:
Ой... 95/97
Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))
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SAndriy1
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:29
SAndriy1 написав: zzzzzz написав:
Ой... 95/97
Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))
Вам не все ли равно успел или не успел купить ?
Если я посчитаю нужным я расскажу о своих сделках. Не понимаю людей которых не волнует экономика страны, их интересует больше всего что же там у соседа.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:38
SAndriy1 написав: zzzzzz написав:
Ой... 95/97
Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))
ещё есть люди не умеющие снимать с прозапаса бесплатно?
pirat-d написав:
Полагаю держимся-укрепляемся на нерезах в ОВГЗ, других оснований укрепляжа не вижу..
гривнодефицит а эмиссии нету.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:47
vitaliian
А как в газмясе с прозапаса снимать без комиссии?
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:51
Вспомнился пост коллеги yama от 03 июня
"кроме тех анализа еще есть Эллиот , по моему должны по Эллиоту пробыть 26 и дно будет около 25,7-25,8".
Да, судя по всему, сейчас идет консолидация в районе 25,9-26. Но период, на котором все будет на этом уровне, скорее всего, продлится недолго.
"Кінець епохи бідності" - сказав казкар
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:52
zzzzzz написав: SAndriy1 написав: zzzzzz написав:
Ой... 95/97
Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))
Вам не все ли равно успел или не успел купить ?
Если я посчитаю нужным я расскажу о своих сделках. Не понимаю людей которых не волнует экономика страны, их интересует больше всего что же там у соседа.
Ваш карман мне неинтересен))) интересовало лишь ваше мнение на сегодня - в такой ситуации стоит покупать или месяц можно ждать! Резко реагируете... вроде обидного ничего не написал. Не?)))
А как вы определили, что экономика меня не интересует? Может я не вношу посильный вклад в неё, занимаясь производственной деятельностью? Расскажите , плиз))))
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SAndriy1
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:19
Волк написав:
Вспомнился пост коллеги yama от 03 июня
"кроме тех анализа еще есть Эллиот , по моему должны по Эллиоту пробыть 26 и дно будет около 25,7-25,8".
Да, судя по всему, сейчас идет консолидация в районе 25,9-26. Но период, на котором все будет на этом уровне, скорее всего, продлится недолго.
Согласен, вот и Коболев сегодня написал в оправдание неполной уплаты дивидендов, что собирается закупить газ по дешевым летним ценам на 600 млн. дол.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 17:10
vovan_prm написав:
.......
НБУ стал на путь невмешательства в естественные движения рынка.
Стратегически - это верное решение.
Я уже не раз поднимал вопрос.
Почему никого не смущает отсутствие механизма фьючерсов и опционов?
Деривативы навсегда снимают проблему сезонных колебаний.
Как и связанные с этим дискуссии по поводу правильности действий Нацбанка.
Что касается фьючерсов и опционов, Вы правы.
Но пока этого нет, путь невмешательства не самая лучшая стратегия НБУ. На мой взгляд.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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