RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14301431143214331434>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:24

  zzzzzz написав:Ой... 95/97


Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))
SAndriy1
 
Повідомлень: 280
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:29

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Ой... 95/97


Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))


Вам не все ли равно успел или не успел купить ?
Если я посчитаю нужным я расскажу о своих сделках. Не понимаю людей которых не волнует экономика страны, их интересует больше всего что же там у соседа.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33888
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3315 раз.
Подякували: 6779 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:38

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Ой... 95/97


Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))

ещё есть люди не умеющие снимать с прозапаса бесплатно?
  pirat-d написав:Полагаю держимся-укрепляемся на нерезах в ОВГЗ, других оснований укрепляжа не вижу..

гривнодефицит а эмиссии нету.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 06.04.16
Подякував: 672 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:47

vitaliian
А как в газмясе с прозапаса снимать без комиссии?
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вспомнился пост коллеги yama от 03 июня
"кроме тех анализа еще есть Эллиот , по моему должны по Эллиоту пробыть 26 и дно будет около 25,7-25,8".

Да, судя по всему, сейчас идет консолидация в районе 25,9-26. Но период, на котором все будет на этом уровне, скорее всего, продлится недолго.
"Кінець епохи бідності" - сказав казкар
Волк
 
Повідомлень: 404
З нами з: 09.11.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:52

  zzzzzz написав:
  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Ой... 95/97


Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))


Вам не все ли равно успел или не успел купить ?
Если я посчитаю нужным я расскажу о своих сделках. Не понимаю людей которых не волнует экономика страны, их интересует больше всего что же там у соседа.


Ваш карман мне неинтересен))) интересовало лишь ваше мнение на сегодня - в такой ситуации стоит покупать или месяц можно ждать! Резко реагируете... вроде обидного ничего не написал. Не?)))
А как вы определили, что экономика меня не интересует? Может я не вношу посильный вклад в неё, занимаясь производственной деятельностью? Расскажите , плиз))))
SAndriy1
 
Повідомлень: 280
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:10

  Oleg_Sa написав:vitaliian
А как в газмясе с прозапаса снимать без комиссии?

валюту не знаю, гривну р2р на карты банков которые согласны заплатить комиссию экваера вместо вас.

Зображення

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 06.04.16
Подякував: 672 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:19

  Волк написав:Вспомнился пост коллеги yama от 03 июня
"кроме тех анализа еще есть Эллиот , по моему должны по Эллиоту пробыть 26 и дно будет около 25,7-25,8".

Да, судя по всему, сейчас идет консолидация в районе 25,9-26. Но период, на котором все будет на этом уровне, скорее всего, продлится недолго.

Согласен, вот и Коболев сегодня написал в оправдание неполной уплаты дивидендов, что собирается закупить газ по дешевым летним ценам на 600 млн. дол.
EvgCapp
 
Повідомлень: 41
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:10

  vovan_prm написав:.......
НБУ стал на путь невмешательства в естественные движения рынка.
Стратегически - это верное решение.
Я уже не раз поднимал вопрос.
Почему никого не смущает отсутствие механизма фьючерсов и опционов?
Деривативы навсегда снимают проблему сезонных колебаний.
Как и связанные с этим дискуссии по поводу правильности действий Нацбанка.

Что касается фьючерсов и опционов, Вы правы.
Но пока этого нет, путь невмешательства не самая лучшая стратегия НБУ. На мой взгляд.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3875 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:17

  ridibunda666 написав:
  siriys написав:уявляю 1998, 2008, 2014 года. В Ваших уявах есть такие ключевые точки?


передбачити наступну таку точку важко, тому вважаю, що значну частину заощаджень варто тримати в гривні, чи то на депо, або в ОВДП в які заходять активно і нерезиденти - не можу допустити, що нерези туди заходять з метою отримати збиток

Можете не допускать. :)
Всё бы ничего, но вспоминается 1998, Россия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13564
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3875 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 14301431143214331434>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrein, SAndriy1 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1520, 1521, 1522
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15215 1799691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 18:40
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6653 1434240
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 12:27
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72922)
03.07.2019 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.