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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все таки кроме ОВДП укреплению гривны способствуют выборы.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:23
Такой примитивный съезд. Кого интересует мое мнение тот спрашивает мое мнение, НО при этом не спрашивает ЧТО и ГДЕ у меня лежит.
Научитесь признавать ошибки.
Живите своим умом!
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:25
Zebra перед выборами кандидаты на выход выводят капиталы. Социология парламентских выборов понятна и тратиться нет смысла. Всем кто в теме уже и так известны их результаты. Минимальная интрига у малобюджетных Смешко и Гриценко. Солидарности Удару Самопомощи Народному фронту никакие бюджеты не помогут.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:30
Як ми і припускали в своєму ранковому прогнозі — середа на валютному ринку пройшла більш ніж просто динамічно.
Мало того, що вже всі клієнти активно працюють у звичайному діловому ритмі, так ще до цього додалася дуже бурхлива робота нерезидентів.
Іноземці вчора купили істотну частину запропонованих Мінфіном України гривневих облігацій та сьогодні масово продавали валюту для розрахунків за ці папери.
Пропозиція на торгах істотно перевищувала попит і навіть виходи Нацбанку зі скупкою надлишку долара не врятували його від просідання. Всього за день долар подешевшав з 26,12 / 26,145 до 25,92 / 25,95 гривень, але основна частина угод проходила у межах котирувань вище 26 гривень.
Формальне завершення сесії на позначці нижче цього психологічного порогу — це все ж таки декларативна робота спекулянтів в частині гри «на пониження» на дрібних сумах, ніж масове явище.
Значну частину надлишку долара викупив НБУ (працював усі рази через Matching, поступово знижуючи ціну купівлі), а також декілька великих імпортерів і «дочок» іноземних компаній, що репатріюють дивіденди.
Хід торгів:
З ранкових котирувань 26,12 / 26,145 гривень вже на 11 годину долар подешевшав до 26,07 / 26,09 при активному перевищенні пропозиції над попитом. Як і вчора — надлишок пропозиції швидко виманив на торги Нацбанк, який купив через Matching перші 20 млн доларів за ціною близько 26,09 гривень. Своєю купівлею регулятор втримав котирування продажу на рівні 26,09 гривень, але як тільки НБУ пішов з ринку — долар стрімко просів до 26,01 / 26,03 на 12:00.
Після 12 годин на торги вийшло декілька великих покупців валюти (в тому числі і «дочки» іноземних компаній, що репатріюють дивіденди) зі скупкою долара за низькими цінами, а потім — як кажуть учасники ринку «анонімно» вдруге і сам регулятор. Спільно вони викупили основну частину пропозиції, а курс застив у вузькому коридорі 26,00-26,01 / 26,02-26,03 вже до завершення активної фази сесії.
Після 15 годин і до самого завершення торгів спекулянти на дрібних угодах придавлювали котирування з метою пробити психологічний рівень в 26 гривень. Частково їм це вдалося і завершилися торги декларативними котируваннями 25,92 / 25,95 гривень за долар. Але активних операцій за цими курсами вже не було.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:46
Ну что, дружище? Кто оказался прав? Или, вернее спросить так - сколько заработали?)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Сер 03 лип, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:54
У Зе просто уникальные возможности стать диктатором. Но пока он ведет себя как "не по Сеньке шапка".А диктатура, только не такая маразматическая, как у Пеци, здесь просто необходима.
Зе, что с Вашим интеллектом?
Я не соскучился по сильной руке, если что. Огромное количество, вижу, без нее ни по совести жить, ни по уму работать не хочет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:57
zzzzz
Ещё раз - ваш карман меня не интересует, есть свои!
Что у вас и где лежит - не интересует! Вы сами это расписывали в ваших постах на этой ветке и на ветке ОГВЗ, в том числе и дату погашения, и уход от 1% за снятие через депо!
Съезжать не собираюсь)))
Спрошу прямо - вы сегодня приняли бы решение купить валюту (или завтра-послезавтра) или отложили (по каким-то причинам) на начало августа?)))
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:05
Кто-то пострадает, но задумка по переводу внешнего долга во внутренний, и последующее обесценивание - великолепный вариант для страны. Той же России очень помогло. Причем в этом случае максимальная девальвация (х2-х3) наиболее рациональный вариант.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:15
Помогло?? Они оклемались только спустя пару лет, да и то благодаря росту цен на нефть.
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