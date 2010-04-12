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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1431143214331434>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все таки кроме ОВДП укреплению гривны способствуют выборы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:23

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:
  SAndriy1 написав:Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))


Вам не все ли равно успел или не успел купить ?
Если я посчитаю нужным я расскажу о своих сделках. Не понимаю людей которых не волнует экономика страны, их интересует больше всего что же там у соседа.


Ваш карман мне неинтересен))) интересовало лишь ваше мнение на сегодня - в такой ситуации стоит покупать или месяц можно ждать! Резко реагируете... вроде обидного ничего не написал. Не?)))
А как вы определили, что экономика меня не интересует? Может я не вношу посильный вклад в неё, занимаясь производственной деятельностью? Расскажите , плиз))))


Такой примитивный съезд. Кого интересует мое мнение тот спрашивает мое мнение, НО при этом не спрашивает ЧТО и ГДЕ у меня лежит.
Научитесь признавать ошибки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:25

Zebra перед выборами кандидаты на выход выводят капиталы. Социология парламентских выборов понятна и тратиться нет смысла. Всем кто в теме уже и так известны их результаты. Минимальная интрига у малобюджетных Смешко и Гриценко. Солидарности Удару Самопомощи Народному фронту никакие бюджеты не помогут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:30

Як ми і припускали в своєму ранковому прогнозі — середа на валютному ринку пройшла більш ніж просто динамічно.

Мало того, що вже всі клієнти активно працюють у звичайному діловому ритмі, так ще до цього додалася дуже бурхлива робота нерезидентів.

Іноземці вчора купили істотну частину запропонованих Мінфіном України гривневих облігацій та сьогодні масово продавали валюту для розрахунків за ці папери.

Пропозиція на торгах істотно перевищувала попит і навіть виходи Нацбанку зі скупкою надлишку долара не врятували його від просідання. Всього за день долар подешевшав з 26,12 / 26,145 до 25,92 / 25,95 гривень, але основна частина угод проходила у межах котирувань вище 26 гривень.

Формальне завершення сесії на позначці нижче цього психологічного порогу — це все ж таки декларативна робота спекулянтів в частині гри «на пониження» на дрібних сумах, ніж масове явище.

Значну частину надлишку долара викупив НБУ (працював усі рази через Matching, поступово знижуючи ціну купівлі), а також декілька великих імпортерів і «дочок» іноземних компаній, що репатріюють дивіденди.

Хід торгів:

З ранкових котирувань 26,12 / 26,145 гривень вже на 11 годину долар подешевшав до 26,07 / 26,09 при активному перевищенні пропозиції над попитом. Як і вчора — надлишок пропозиції швидко виманив на торги Нацбанк, який купив через Matching перші 20 млн доларів за ціною близько 26,09 гривень. Своєю купівлею регулятор втримав котирування продажу на рівні 26,09 гривень, але як тільки НБУ пішов з ринку — долар стрімко просів до 26,01 / 26,03 на 12:00.


Після 12 годин на торги вийшло декілька великих покупців валюти (в тому числі і «дочки» іноземних компаній, що репатріюють дивіденди) зі скупкою долара за низькими цінами, а потім — як кажуть учасники ринку «анонімно» вдруге і сам регулятор. Спільно вони викупили основну частину пропозиції, а курс застив у вузькому коридорі 26,00-26,01 / 26,02-26,03 вже до завершення активної фази сесії.

Після 15 годин і до самого завершення торгів спекулянти на дрібних угодах придавлювали котирування з метою пробити психологічний рівень в 26 гривень. Частково їм це вдалося і завершилися торги декларативними котируваннями 25,92 / 25,95 гривень за долар. Але активних операцій за цими курсами вже не було.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:46

  Искатель написав:
  Навуходоносор написав:Прошу прощения, "все звезды"- это о чем? Если о коньяке, то может быть. Если об экономике - то какие факторы поменялись за две недели? Цена на зерно? Соотношение эксим? Количество гастарбайтеров?
..а, Коломойский что-то сказал.
Бедная страна. 25% изо всех сил расшатывают ее изнутри, мня себя при этом патриотами; курс, оказывается, определяется даже не слухами, а фобиями. Холява!.. Холява!..

Дружище, я к валюте имею гораздо более тесное отношение, чем те, кто слушают Коломойского :)
Просто, в отличие от фантазеров, ждущих 24-25, я более реально смотрю на вещи.
А что касается того, "какие звезды"...

1.Годовое дно мы уже видели, можете записать, проверим 31.12. Идет?
2. Интерес нерезидентов к ОВГЗ упал. Еще не до нуля, но процесс пошел. И надо приподнять курс, чтобы интересней входить было.
3. Доходы от таможни падают, а они от курса напрямую зависят. Нацбанк уже всю годовую прибыль в бюджет перечислил. Чем дальше наполнять? Хотел бы услышать Ваш ответ...
4. С МВФ ничего не выйдет, а гасить долги надо.

Хватит Вам или еще перечислять? :)

Ну что, дружище? Кто оказался прав? :) Или, вернее спросить так - сколько заработали?)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Сер 03 лип, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:54

  vitaliian написав:Zebra перед выборами кандидаты на выход выводят капиталы. Социология парламентских выборов понятна и тратиться нет смысла. Всем кто в теме уже и так известны их результаты. Минимальная интрига у малобюджетных Смешко и Гриценко. Солидарности Удару Самопомощи Народному фронту никакие бюджеты не помогут.

У Зе просто уникальные возможности стать диктатором. Но пока он ведет себя как "не по Сеньке шапка".А диктатура, только не такая маразматическая, как у Пеци, здесь просто необходима.
Зе, что с Вашим интеллектом?

Я не соскучился по сильной руке, если что. Огромное количество, вижу, без нее ни по совести жить, ни по уму работать не хочет :!:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:57

zzzzz
Ещё раз - ваш карман меня не интересует, есть свои!
Что у вас и где лежит - не интересует! Вы сами это расписывали в ваших постах на этой ветке и на ветке ОГВЗ, в том числе и дату погашения, и уход от 1% за снятие через депо!
Съезжать не собираюсь)))
Спрошу прямо - вы сегодня приняли бы решение купить валюту (или завтра-послезавтра) или отложили (по каким-то причинам) на начало августа?)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:04

SAndriy1
Я утром уже об этом писал на этой ветке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:05

  ЛАД написав:
  ridibunda666 написав:
  siriys написав:уявляю 1998, 2008, 2014 года. В Ваших уявах есть такие ключевые точки?


передбачити наступну таку точку важко, тому вважаю, що значну частину заощаджень варто тримати в гривні, чи то на депо, або в ОВДП в які заходять активно і нерезиденти - не можу допустити, що нерези туди заходять з метою отримати збиток

Можете не допускать. :)
Всё бы ничего, но вспоминается 1998, Россия.


Кто-то пострадает, но задумка по переводу внешнего долга во внутренний, и последующее обесценивание - великолепный вариант для страны. Той же России очень помогло. Причем в этом случае максимальная девальвация (х2-х3) наиболее рациональный вариант.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:15

Помогло?? Они оклемались только спустя пару лет, да и то благодаря росту цен на нефть.
siriys
 
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