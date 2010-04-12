Додано: Сер 03 лип, 2019 17:30

Як ми і припускали в своєму ранковому прогнозі — середа на валютному ринку пройшла більш ніж просто динамічно.



Мало того, що вже всі клієнти активно працюють у звичайному діловому ритмі, так ще до цього додалася дуже бурхлива робота нерезидентів.



Іноземці вчора купили істотну частину запропонованих Мінфіном України гривневих облігацій та сьогодні масово продавали валюту для розрахунків за ці папери.



Пропозиція на торгах істотно перевищувала попит і навіть виходи Нацбанку зі скупкою надлишку долара не врятували його від просідання. Всього за день долар подешевшав з 26,12 / 26,145 до 25,92 / 25,95 гривень, але основна частина угод проходила у межах котирувань вище 26 гривень.



Формальне завершення сесії на позначці нижче цього психологічного порогу — це все ж таки декларативна робота спекулянтів в частині гри «на пониження» на дрібних сумах, ніж масове явище.



Значну частину надлишку долара викупив НБУ (працював усі рази через Matching, поступово знижуючи ціну купівлі), а також декілька великих імпортерів і «дочок» іноземних компаній, що репатріюють дивіденди.



Хід торгів:



З ранкових котирувань 26,12 / 26,145 гривень вже на 11 годину долар подешевшав до 26,07 / 26,09 при активному перевищенні пропозиції над попитом. Як і вчора — надлишок пропозиції швидко виманив на торги Нацбанк, який купив через Matching перші 20 млн доларів за ціною близько 26,09 гривень. Своєю купівлею регулятор втримав котирування продажу на рівні 26,09 гривень, але як тільки НБУ пішов з ринку — долар стрімко просів до 26,01 / 26,03 на 12:00.





Після 12 годин на торги вийшло декілька великих покупців валюти (в тому числі і «дочки» іноземних компаній, що репатріюють дивіденди) зі скупкою долара за низькими цінами, а потім — як кажуть учасники ринку «анонімно» вдруге і сам регулятор. Спільно вони викупили основну частину пропозиції, а курс застив у вузькому коридорі 26,00-26,01 / 26,02-26,03 вже до завершення активної фази сесії.



Після 15 годин і до самого завершення торгів спекулянти на дрібних угодах придавлювали котирування з метою пробити психологічний рівень в 26 гривень. Частково їм це вдалося і завершилися торги декларативними котируваннями 25,92 / 25,95 гривень за долар. Але активних операцій за цими курсами вже не було.