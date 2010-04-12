RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1431143214331434

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:18

  siriys написав:Помогло?? Они оклемались только спустя пару лет, да и то благодаря росту цен на нефть.


У них было куча внешних долгов СССР, которые были погашены по похожей схеме. (ГКО-USD-дефолт по внутренним обязательствам)
Moneta
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 26.06.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:21

  Zebra написав:Все таки кроме ОВДП укреплению гривны способствуют выборы.
Укреплению гривны способствует в первую очередь супер удачная внешняя коньюнктура:
1. высокие цены на Украинский экспорт - руда стоит больше 120$/тонна (год назад - 65), зерно тоже на высоте + ожидается рекордный урожай.
2. Низкие цены на энергоносители - особенно на природный газ (-40% год к году)
3. Политика дешёвых денег ЕЦБ (отрицательные ставки) + снижение ставок ФРС - на рынке миллиарды свободной ликвидности которая не знает "кому отдаться" и лезет во все щели в том числе и к нам. Это фундамент. Все остальное - выборы/шмыборы, партии, депутаты - это все шум...
asti
 
Повідомлень: 687
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:22

  zzzzzz написав:
  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Ой... 95/97


Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))


Вам не все ли равно успел или не успел купить ?
Если я посчитаю нужным я расскажу о своих сделках. Не понимаю людей которых не волнует экономика страны, их интересует больше всего что же там у соседа.

Тогда ещё вот про «не волнует экономика» и «интересует больше всего что же там у соседа», пожалуйста! Я принимаю конструктивную критику и исправлюсь, чес слово)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 280
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1431143214331434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SAndriy1, Zebra і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1520, 1521, 1522
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15215 1799685
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 18:40
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6653 1434240
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 12:27
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72922)
03.07.2019 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.