У них было куча внешних долгов СССР, которые были погашены по похожей схеме. (ГКО-USD-дефолт по внутренним обязательствам)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:18
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:21
Укреплению гривны способствует в первую очередь супер удачная внешняя коньюнктура:
1. высокие цены на Украинский экспорт - руда стоит больше 120$/тонна (год назад - 65), зерно тоже на высоте + ожидается рекордный урожай.
2. Низкие цены на энергоносители - особенно на природный газ (-40% год к году)
3. Политика дешёвых денег ЕЦБ (отрицательные ставки) + снижение ставок ФРС - на рынке миллиарды свободной ликвидности которая не знает "кому отдаться" и лезет во все щели в том числе и к нам. Это фундамент. Все остальное - выборы/шмыборы, партии, депутаты - это все шум...
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:22
Тогда ещё вот про «не волнует экономика» и «интересует больше всего что же там у соседа», пожалуйста! Я принимаю конструктивную критику и исправлюсь, чес слово)))
|