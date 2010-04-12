Додано: Сер 03 лип, 2019 18:21

Zebra написав: Все таки кроме ОВДП укреплению гривны способствуют выборы. Все таки кроме ОВДП укреплению гривны способствуют выборы.

Укреплению гривны способствует в первую очередь супер удачная внешняя коньюнктура:1. высокие цены на Украинский экспорт - руда стоит больше 120$/тонна (год назад - 65), зерно тоже на высоте + ожидается рекордный урожай.2. Низкие цены на энергоносители - особенно на природный газ (-40% год к году)3. Политика дешёвых денег ЕЦБ (отрицательные ставки) + снижение ставок ФРС - на рынке миллиарды свободной ликвидности которая не знает "кому отдаться" и лезет во все щели в том числе и к нам. Это фундамент. Все остальное - выборы/шмыборы, партии, депутаты - это все шум...