У них было куча внешних долгов СССР, которые были погашены по похожей схеме. (ГКО-USD-дефолт по внутренним обязательствам)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:18
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:21
Укреплению гривны способствует в первую очередь супер удачная внешняя коньюнктура:
1. высокие цены на Украинский экспорт - руда стоит больше 120$/тонна (год назад - 65), зерно тоже на высоте + ожидается рекордный урожай.
2. Низкие цены на энергоносители - особенно на природный газ (-40% год к году)
3. Политика дешёвых денег ЕЦБ (отрицательные ставки) + снижение ставок ФРС - на рынке миллиарды свободной ликвидности которая не знает "кому отдаться" и лезет во все щели в том числе и к нам. Это фундамент. Все остальное - выборы/шмыборы, партии, депутаты - это все шум...
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:22
Тогда ещё вот про «не волнует экономика» и «интересует больше всего что же там у соседа», пожалуйста! Я принимаю конструктивную критику и исправлюсь, чес слово)))
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:05
сняли запрет на импорт э/энергии
Надо укреплять гривну до 23-24 пока не перестанут лить спекулятивный капитал. Чтобы потом не потрогать 35 когда начнут забирать.
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Удивительный сценарий под выборы наполняют баксами из "вне"
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:26
не могут внятно ответить - "А что я там буду делать ? " " А там ( в Италии) одни цигане, я многое знаю про Италию" .
Я Думаю банально не знают языка - могу ошибаться
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:54
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:05
"постепенно вверх до 32" (С)...это лет за три путь одолеем?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:06
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:10
Снизит НБУ учетку, и шара закончиться ))))
Живите своим умом!
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