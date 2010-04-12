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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1432143314341435>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:18

  siriys написав:Помогло?? Они оклемались только спустя пару лет, да и то благодаря росту цен на нефть.


У них было куча внешних долгов СССР, которые были погашены по похожей схеме. (ГКО-USD-дефолт по внутренним обязательствам)
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:21

  Zebra написав:Все таки кроме ОВДП укреплению гривны способствуют выборы.
Укреплению гривны способствует в первую очередь супер удачная внешняя коньюнктура:
1. высокие цены на Украинский экспорт - руда стоит больше 120$/тонна (год назад - 65), зерно тоже на высоте + ожидается рекордный урожай.
2. Низкие цены на энергоносители - особенно на природный газ (-40% год к году)
3. Политика дешёвых денег ЕЦБ (отрицательные ставки) + снижение ставок ФРС - на рынке миллиарды свободной ликвидности которая не знает "кому отдаться" и лезет во все щели в том числе и к нам. Это фундамент. Все остальное - выборы/шмыборы, партии, депутаты - это все шум...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:22

  zzzzzz написав:
  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Ой... 95/97


Не успели купить?)))
Или ещё месяц пролежат в Газмясе на депо?))) разница в 1 % за съем денег и 1% по депо за месяц - сейчас по 26 купить или через месяц дешевле 26,50?))))


Вам не все ли равно успел или не успел купить ?
Если я посчитаю нужным я расскажу о своих сделках. Не понимаю людей которых не волнует экономика страны, их интересует больше всего что же там у соседа.

Тогда ещё вот про «не волнует экономика» и «интересует больше всего что же там у соседа», пожалуйста! Я принимаю конструктивную критику и исправлюсь, чес слово)))
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:05

сняли запрет на импорт э/энергии

https://www.rbc.ua/rus/news/iyulya-stan ... 60573.html

  asti написав:3. Политика дешёвых денег ЕЦБ (отрицательные ставки) + снижение ставок ФРС - на рынке миллиарды свободной ликвидности которая не знает "кому отдаться" и лезет во все щели в том числе и к нам. Это фундамент. Все остальное - выборы/шмыборы, партии, депутаты - это все шум...

Надо укреплять гривну до 23-24 пока не перестанут лить спекулятивный капитал. Чтобы потом не потрогать 35 когда начнут забирать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Удивительный сценарий под выборы наполняют баксами из "вне"
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:26

  Proofy написав:
  yama написав:Обратная сторона медали имею ДВУХ знакомых в Украине у которых за границей Италия\Германия уже несколько лет живут родственники , но при этом эти относительно молодые люди ~30-40 лет при зарплате $400-500 из Украины уезжать не хотят и ездят к близким родственникам ( например к папе) в отпуск на недельку или на две летом ...
и что они говорят про нежелание уехать?
не могут внятно ответить :) - "А что я там буду делать ? " " А там ( в Италии) одни цигане, я многое знаю про Италию" .
Я Думаю банально не знают языка - могу ошибаться
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:54

  Investor_K написав:Сегодня дно или потерпеть еще немного?

первая ссылка у меня в подписи :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:05

  yama написав:
  Investor_K написав:Сегодня дно или потерпеть еще немного?

первая ссылка у меня в подписи :mrgreen:


"постепенно вверх до 32" (С)...это лет за три путь одолеем?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:06

  yama написав:
  Investor_K написав:Сегодня дно или потерпеть еще немного?

первая ссылка у меня в подписи :mrgreen:

если зашёл иностранный спекулятивный капитал курс 25,75-26 может держаться и до осени.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:10

  vitaliian написав:
  yama написав:
  Investor_K написав:Сегодня дно или потерпеть еще немного?

первая ссылка у меня в подписи :mrgreen:

если зашёл иностранный спекулятивный капитал курс 25,75-26 может держаться и до осени.

Снизит НБУ учетку, и шара закончиться ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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