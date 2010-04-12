На росії ставка 7.5 і заходять
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:16
На росії ставка 7.5 і заходять
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:30
это выходит, что они ОВГЗ...только до осени планируют держать...а потом на выход? )))
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:34
ну так Украина - не Россия. Об этом еще тов. Кучма писал в своей книге.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:37
Сегодняшняя американская статистика;
Изменение числа занятых от ADP 102 ожидалось 140
Торговый баланс, млрд. -55.5 ожидалось -54
Производственные заказы, м/м -0.7% ожидалось -0.5%
Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 55.1 ожидалось 55.9
Но фонда летит вверх и взяла новые исторические хаи, сипуха впервые в истории достигла 3000, конечно, в последнюю минуту торгов и, конечно, перед 4 июля. Это рисование очень плохо кончится. Похоже, чтоб никто не увидел лопанья пузыря, они просто объявят дефолт либо начнут войну в Иране, чтоб на это все списать. Нужные дяди слились и сделали триллионы (по-максимуму, то есть процентов на 5, на больше при таком раздувании пузыря не выйдет - просто не хватит всей денежной массы), остальным не дано...
Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:41
Скажите по каким критериям они оценивают риски девальвации и я вам скажу какие у них планы на осень.
Максимум что может быть кратный рост цен на сырьё и металлы. Потому что из доллара бежать больше некуда.
|