Додано: Сер 03 лип, 2019 21:41

Pupsik написав: это выходит, что они ОВГЗ...только до осени планируют держать...а потом на выход? ))) это выходит, что они ОВГЗ...только до осени планируют держать...а потом на выход? )))

Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.

Скажите по каким критериям они оценивают риски девальвации и я вам скажу какие у них планы на осень.Максимум что может быть кратный рост цен на сырьё и металлы. Потому что из доллара бежать больше некуда.29 апреля 1918 года гетманом Украины был избран П. Скоропадский. При нём была реформирована банковская сеть, а 31 мая 1918 года гетман издал приказ о введении новых бумажных денег — гривен. Печатались они в Берлине и были заказаны ещё Центральной РадойВ ноябре 1918 года было свергнуто гетманское правительство, а 14 ноября 1918 года в Белой Церкви была создана Украинская Директория, которая уже в декабре вошла в Киев.22 августа 1919 года в Каменец-Подольском Директория выпустила в оборот купюры номиналом в 10, 25, 100, 250 и 1000 карбованцев, а также продолжался выпуск знаков предшествующих образцов. Директория использовала запасы денег, выпущенных еще Центральной Радой и Скоропадским. Немецкие марки и австрийские кроны обращались среди населения. Советские деньги объявили вне закона 22 августа 1919 года. А вот «царские» деньги стали обращаться по сниженному курсу. Эмиссионным центром стал Каменец-Подольский. Потом Украина стала советской и надобность отпала.Поговаривают что у Махно тоже были "свои" дензнаки...По свидетельству очевидцев все эти деньги (в т.ч. царские рубли!!! и керенки) ходили одновременно, но по разному курсу.людям ВСЁ равно что стоит за эмитентом и какой у него долг. Царской России уже не существовало а её деньги продолжали котироваться. Людям нужна бумажка взамен на курицу и мыло взамен на бумажку. Главное не решать экономические проблемы эмиссией, деньги не могут заменить еду и товары поэтому когда их много они обесцениваются.Вещатели большого краха, учите историю.