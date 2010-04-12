На росії ставка 7.5 і заходять
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:16
На росії ставка 7.5 і заходять
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:30
это выходит, что они ОВГЗ...только до осени планируют держать...а потом на выход? )))
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:34
ну так Украина - не Россия. Об этом еще тов. Кучма писал в своей книге.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:37
Сегодняшняя американская статистика;
Изменение числа занятых от ADP 102 ожидалось 140
Торговый баланс, млрд. -55.5 ожидалось -54
Производственные заказы, м/м -0.7% ожидалось -0.5%
Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 55.1 ожидалось 55.9
Но фонда летит вверх и взяла новые исторические хаи, сипуха впервые в истории достигла 3000, конечно, в последнюю минуту торгов и, конечно, перед 4 июля. Это рисование очень плохо кончится. Похоже, чтоб никто не увидел лопанья пузыря, они просто объявят дефолт либо начнут войну в Иране, чтоб на это все списать. Нужные дяди слились и сделали триллионы (по-максимуму, то есть процентов на 5, на больше при таком раздувании пузыря не выйдет - просто не хватит всей денежной массы), остальным не дано...
Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:41
Скажите по каким критериям они оценивают риски девальвации и я вам скажу какие у них планы на осень.
Максимум что может быть кратный рост цен на сырьё и металлы. Потому что из доллара бежать больше некуда.
Есть интересная аналогия.
29 апреля 1918 года гетманом Украины был избран П. Скоропадский. При нём была реформирована банковская сеть, а 31 мая 1918 года гетман издал приказ о введении новых бумажных денег — гривен. Печатались они в Берлине и были заказаны ещё Центральной Радой
В ноябре 1918 года было свергнуто гетманское правительство, а 14 ноября 1918 года в Белой Церкви была создана Украинская Директория, которая уже в декабре вошла в Киев.
22 августа 1919 года в Каменец-Подольском Директория выпустила в оборот купюры номиналом в 10, 25, 100, 250 и 1000 карбованцев, а также продолжался выпуск знаков предшествующих образцов. Директория использовала запасы денег, выпущенных еще Центральной Радой и Скоропадским. Немецкие марки и австрийские кроны обращались среди населения вместе с бонами городов и сел Украины. Советские деньги объявили вне закона 22 августа 1919 года. А вот «царские» деньги стали обращаться по сниженному курсу. Эмиссионным центром стал Каменец-Подольский. Потом Украина стала советской и надобность отпала.
Поговаривают что у Махно тоже были "свои" дензнаки...
По свидетельству очевидцев все эти деньги (в т.ч. царские рубли!!! и керенки) ходили одновременно, но по разному курсу.
мораль людям ВСЁ равно что стоит за эмитентом и какой у него долг. Царской России уже не существовало а её деньги продолжали котироваться. Людям нужна бумажка взамен на курицу и мыло взамен на бумажку. Главное не решать экономические проблемы эмиссией, деньги не могут заменить еду и товары поэтому когда их много они обесцениваются.
Вещатели большого краха, учите историю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 лип, 2019 22:18, всього редагувалось 7 разів.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:50
по каким критериям они оценивают риски девальвации - ХЗ...но в их портфеле преоладают пяти - и шестилетние гривневые облигации...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:03
Это будет избиение доллара. Они пойдут на опережение и объявят дефолт либо начнут войну в Иране и специально так, чтоб было больше бузы. А тогда на это можно все списать. Не ошибочную финансовую политику и коррупцию с выкупом акций на триллионы с печатного станка же обвинять.
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:08
доллар сильно пострадает если США развалится на независимые государства. В остальных случаяс всё будет решатся ценами на сырьё и металлы, мировые валюты не заинтересованы ни в сильном укреплении ни в ослаблении к доллару, ни тем более отказа от доллара.
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:10
Сколько ума нужно, чтобы объявить дефолт по долларовым обязательствам, когда ты же являешься эмитентом доллара?
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:15
Эмитент ФРС а должник - правительство.
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