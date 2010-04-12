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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1433143414351436>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:16

  zzzzzz написав:Снизит НБУ учетку, и шара закончиться ))))

На росії ставка 7.5 і заходять

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:30

  vitaliian написав:
  yama написав:
  Investor_K написав:Сегодня дно или потерпеть еще немного?

первая ссылка у меня в подписи :mrgreen:

если зашёл иностранный спекулятивный капитал курс 25,75-26 может держаться и до осени.

это выходит, что они ОВГЗ...только до осени планируют держать...а потом на выход? )))
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:34

  Nazarkino написав:
  zzzzzz написав:Снизит НБУ учетку, и шара закончиться ))))

На росії ставка 7.5 і заходять

*Відправлено з Чату

ну так Украина - не Россия. Об этом еще тов. Кучма писал в своей книге.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:37

Сегодняшняя американская статистика;
Изменение числа занятых от ADP 102 ожидалось 140
Торговый баланс, млрд. -55.5 ожидалось -54
Производственные заказы, м/м -0.7% ожидалось -0.5%
Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 55.1 ожидалось 55.9

Но фонда летит вверх и взяла новые исторические хаи, сипуха впервые в истории достигла 3000, конечно, в последнюю минуту торгов и, конечно, перед 4 июля. Это рисование очень плохо кончится. Похоже, чтоб никто не увидел лопанья пузыря, они просто объявят дефолт либо начнут войну в Иране, чтоб на это все списать. Нужные дяди слились и сделали триллионы (по-максимуму, то есть процентов на 5, на больше при таком раздувании пузыря не выйдет - просто не хватит всей денежной массы), остальным не дано...
Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:41

  Pupsik написав:это выходит, что они ОВГЗ...только до осени планируют держать...а потом на выход? )))

Скажите по каким критериям они оценивают риски девальвации и я вам скажу какие у них планы на осень.

Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
Максимум что может быть кратный рост цен на сырьё и металлы. Потому что из доллара бежать больше некуда.

Есть интересная аналогия.

29 апреля 1918 года гетманом Украины был избран П. Скоропадский. При нём была реформирована банковская сеть, а 31 мая 1918 года гетман издал приказ о введении новых бумажных денег — гривен. Печатались они в Берлине и были заказаны ещё Центральной Радой

В ноябре 1918 года было свергнуто гетманское правительство, а 14 ноября 1918 года в Белой Церкви была создана Украинская Директория, которая уже в декабре вошла в Киев.

22 августа 1919 года в Каменец-Подольском Директория выпустила в оборот купюры номиналом в 10, 25, 100, 250 и 1000 карбованцев, а также продолжался выпуск знаков предшествующих образцов. Директория использовала запасы денег, выпущенных еще Центральной Радой и Скоропадским. Немецкие марки и австрийские кроны обращались среди населения вместе с бонами городов и сел Украины. Советские деньги объявили вне закона 22 августа 1919 года. А вот «царские» деньги стали обращаться по сниженному курсу. Эмиссионным центром стал Каменец-Подольский. Потом Украина стала советской и надобность отпала.

Поговаривают что у Махно тоже были "свои" дензнаки...

По свидетельству очевидцев все эти деньги (в т.ч. царские рубли!!! и керенки) ходили одновременно, но по разному курсу.

мораль людям ВСЁ равно что стоит за эмитентом и какой у него долг. Царской России уже не существовало а её деньги продолжали котироваться. Людям нужна бумажка взамен на курицу и мыло взамен на бумажку. Главное не решать экономические проблемы эмиссией, деньги не могут заменить еду и товары поэтому когда их много они обесцениваются.

Вещатели большого краха, учите историю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 лип, 2019 22:18, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:50

  vitaliian написав:
  Pupsik написав:это выходит, что они ОВГЗ...только до осени планируют держать...а потом на выход? )))

Скажите по каким критериям они оценивают риски девальвации и я вам скажу какие у них планы на осень.


по каким критериям они оценивают риски девальвации - ХЗ...но в их портфеле преоладают пяти - и шестилетние гривневые облигации...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:03

  vitaliian написав:
Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
Максимум что может быть кратный рост цен на сырьё и металлы. Потому что из доллара бежать больше некуда.

Это будет избиение доллара. Они пойдут на опережение и объявят дефолт либо начнут войну в Иране и специально так, чтоб было больше бузы. А тогда на это можно все списать. Не ошибочную финансовую политику и коррупцию с выкупом акций на триллионы с печатного станка же обвинять.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:08

  hxbbgaf написав:Это будет избиение доллара. Они пойдут на опережение и объявят дефолт либо начнут войну в Иране и специально так, чтоб было больше бузы. А тогда на это можно все списать. Не ошибочную финансовую политику и коррупцию с выкупом акций на триллионы с печатного станка же обвинять.

доллар сильно пострадает если США развалится на независимые государства. В остальных случаяс всё будет решатся ценами на сырьё и металлы, мировые валюты не заинтересованы ни в сильном укреплении ни в ослаблении к доллару, ни тем более отказа от доллара.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:10

  hxbbgaf написав:Они пойдут на опережение и объявят дефолт либо начнут войну в Иране и специально так, чтоб было больше бузы. А тогда на это можно все списать. Не ошибочную финансовую политику и коррупцию с выкупом акций на триллионы с печатного станка же обвинять.


Сколько ума нужно, чтобы объявить дефолт по долларовым обязательствам, когда ты же являешься эмитентом доллара? :shock:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:15

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:Они пойдут на опережение и объявят дефолт либо начнут войну в Иране и специально так, чтоб было больше бузы. А тогда на это можно все списать. Не ошибочную финансовую политику и коррупцию с выкупом акций на триллионы с печатного станка же обвинять.


Сколько ума нужно, чтобы объявить дефолт по долларовым обязательствам, когда ты же являешься эмитентом доллара? :shock:

Эмитент ФРС а должник - правительство.
vitaliian
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