Додано: Сер 03 лип, 2019 22:20

Pupsik написав: yama написав: Investor_K написав: Сегодня дно или потерпеть еще немного? Сегодня дно или потерпеть еще немного?

первая ссылка у меня в подписи первая ссылка у меня в подписи



"постепенно вверх до 32" (С)...это лет за три путь одолеем? "постепенно вверх до 32" (С)...это лет за три путь одолеем?

тут и далее о курсе продажи по міняйло.описывать мелкие движения дело не благодарное - я ошибся в периоде, думал уже в 2018 увидим меньше 26 , но оказалось в 2019. Дальше(после 25,ХХ ) в любом случае вверх, прошлое дно ( а это как раз 25,ХХ) курс пробыть не должен, но что то мне сдается что уже не "постепенно вверх до 32" (С), а более резко и более высоко.Так сам себя запутал и всех запутал, короче эта болтанка 22-...-27 - 29 ( или сколько там во время Керченского кризиса) это маленькие волны в большой третей волне, дальше путь один только вверх и будет он после 25,7- 25,8 ( найдите последнюю существенную просадку на графике и теперь ниже нее не упадем , можно по цифрах от s0v7a , а не по Міняйло, каждый раз последнее дно все выше и выше ) поймать эти копейки это уже слишком, а глобальный тренд вверх и только вверх и уровень значительно выше прошлого максимума в 2014 который был 30+. Пора заканчивать ибо я что то уже повторяться начал .P.S. пробуйте сами накладывать волны на график "мінайло"Еще можно поиграть с цифрами Фибоначчи и волнами вместе0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 , 55 , 89 , вот ресурс рассказывает теорию