Investor_K написав:Сегодня дно или потерпеть еще немного?
первая ссылка у меня в подписи
"постепенно вверх до 32" (С)...это лет за три путь одолеем?
тут и далее о курсе продажи по міняйло. описывать мелкие движения дело не благодарное - я ошибся в периоде, думал уже в 2018 увидим меньше 26 , но оказалось в 2019. Дальше(после 25,ХХ ) в любом случае вверх, прошлое дно ( а это как раз 25,ХХ) курс пробыть не должен, но что то мне сдается что уже не "постепенно вверх до 32" (С), а более резко и более высоко. Прошлый пик по Міняйло это 30,ХХ - думаю это была первая волна, вторую (вниз) мы уже сделали ( в районе сколько там 22 было ? ), далее глобально только вверх 3-я волна которая вынесет больше 30,хх .
Так сам себя запутал и всех запутал, короче эта болтанка 22-...-27 - 29 ( или сколько там во время Керченского кризиса) это маленькие волны в большой третей волне, дальше путь один только вверх и будет он после 25,7- 25,8 ( найдите последнюю существенную просадку на графике и теперь ниже нее не упадем , можно по цифрах от s0v7a , а не по Міняйло, каждый раз последнее дно все выше и выше ) поймать эти копейки это уже слишком, а глобальный тренд вверх и только вверх и уровень значительно выше прошлого максимума в 2014 который был 30+. Пора заканчивать ибо я что то уже повторяться начал .
Востаннє редагувалось yama в Сер 03 лип, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
hxbbgaf написав:Они пойдут на опережение и объявят дефолт либо начнут войну в Иране и специально так, чтоб было больше бузы. А тогда на это можно все списать. Не ошибочную финансовую политику и коррупцию с выкупом акций на триллионы с печатного станка же обвинять.
Сколько ума нужно, чтобы объявить дефолт по долларовым обязательствам, когда ты же являешься эмитентом доллара?
Эмитент ФРС а должник - правительство.
ФРС - федеральное агентство правительства США. Главу назначает президент США.
Истории о независимых банкирах-жидорептилоидах - небылицы для любителей теорий заговоров.
И в октябре 2008-го в чрезвычайных обстоятельствах ФРС без разговоров провел допэмиссию на 1 трлн долларов, и с каждым "рядовым" увеличением порога госдолга финансирует все потребности правительства.