zРадио написав:
Сколько ума нужно, чтобы объявить дефолт по долларовым обязательствам, когда ты же являешься эмитентом доллара?
Эмитент ФРС а должник - правительство.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:15
Эмитент ФРС а должник - правительство.
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:20
тут и далее о курсе продажи по міняйло.
описывать мелкие движения дело не благодарное - я ошибся в периоде, думал уже в 2018 увидим меньше 26 , но оказалось в 2019. Дальше(после 25,ХХ ) в любом случае вверх, прошлое дно ( а это как раз 25,ХХ) курс пробыть не должен, но что то мне сдается что уже не "постепенно вверх до 32" (С), а более резко и более высоко.
Прошлый пик по Міняйло это 30,ХХ -
думаю это была первая волна, вторую (вниз) мы уже сделали ( в районе сколько там 22 было ? ), далее глобально только вверх 3-я волна которая вынесет больше 30,хх .
Так сам себя запутал и всех запутал, короче эта болтанка 22-...-27 - 29 ( или сколько там во время Керченского кризиса) это маленькие волны в большой третей волне, дальше путь один только вверх и будет он после 25,7- 25,8 ( найдите последнюю существенную просадку на графике и теперь ниже нее не упадем , можно по цифрах от s0v7a , а не по Міняйло, каждый раз последнее дно все выше и выше ) поймать эти копейки это уже слишком, а глобальный тренд вверх и только вверх и уровень значительно выше прошлого максимума в 2014 который был 30+. Пора заканчивать ибо я что то уже повторяться начал .
P.S. пробуйте сами накладывать волны на график "мінайло"
Еще можно поиграть с цифрами Фибоначчи и волнами вместе
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 , 55 , 89 , вот ресурс рассказывает теорию
Востаннє редагувалось yama в Сер 03 лип, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:25
ФРС - федеральное агентство правительства США. Главу назначает президент США.
Истории о независимых банкирах-жидорептилоидах - небылицы для любителей теорий заговоров.
И в октябре 2008-го в чрезвычайных обстоятельствах ФРС без разговоров провел допэмиссию на 1 трлн долларов, и с каждым "рядовым" увеличением порога госдолга финансирует все потребности правительства.
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:32
поиграть то можно...но нерезы могут и дальше скупать ОВГЗ, а селяне начнут продавать рекордный урожай на фоне высокой цены на ж.руду...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:56
Обязательную продажу валюты отменили. Могут ждать зимы, чтоб дороже продать на следующую посевную.
Додано: Чет 04 лип, 2019 05:44
НБУ купил 02.07. 19,7 млн по 26,18.
Вчера... где-то порядка 40-50 млн, по предварительным подсчетам, более точно сказать сложно, т.к. было два выхода по разной цене.
Додано: Чет 04 лип, 2019 05:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А їсти вони що будуть до зими ? Терту пшеницю ? А ремонт техніки після жнив? А закупка ПММ ? А зарплати персоналу? А закупка під озимі посіви ? Та вагон всього. Яке "ждать до зими" ?
Додано: Чет 04 лип, 2019 07:40
hamster bear
Нет конечно.
Думаю курс их волнует меньше чем соблюдение правительством основных "маячков" программы сотрудничества. А там и безубыточность Нафтогаза и соответственно цена на газ для населения (которая, до недавнего времени, должна была поэтапно повышаться).
Соответственно один популист (особенно перед выборами в Раду) везде кричит о необоснованости цены и необходимости её снижения. А второй худо-бедно, но старается выполнить условия МВФ. И тем их и устраивает.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:01
А чего им ждать-то? Цена на зерно прекрасная, к зиме может и упасть. Будут продавать///
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