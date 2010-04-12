hxbbgaf написав:Они пойдут на опережение и объявят дефолт либо начнут войну в Иране и специально так, чтоб было больше бузы. А тогда на это можно все списать. Не ошибочную финансовую политику и коррупцию с выкупом акций на триллионы с печатного станка же обвинять.
Сколько ума нужно, чтобы объявить дефолт по долларовым обязательствам, когда ты же являешься эмитентом доллара?
Эмитент ФРС а должник - правительство.
ФРС - федеральное агентство правительства США. Главу назначает президент США.
Истории о независимых банкирах-жидорептилоидах - небылицы для любителей теорий заговоров.
И в октябре 2008-го в чрезвычайных обстоятельствах ФРС без разговоров провел допэмиссию на 1 трлн долларов, и с каждым "рядовым" увеличением порога госдолга финансирует все потребности правительства.
Нет конечно. Думаю курс их волнует меньше чем соблюдение правительством основных "маячков" программы сотрудничества. А там и безубыточность Нафтогаза и соответственно цена на газ для населения (которая, до недавнего времени, должна была поэтапно повышаться). Соответственно один популист (особенно перед выборами в Раду) везде кричит о необоснованости цены и необходимости её снижения. А второй худо-бедно, но старается выполнить условия МВФ. И тем их и устраивает.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Круто конечно, я на 100% был уверен, что ниже 26 не будет в этом году т.к. в 2018 покупал часть по 25,99 в конце мая, думал из года в год дно будет выше, а тут начало июля уже как в прошлом году так и ниже сходить может) в прошлом месяце покупали по 27....) у кого стальные яйца, тот в хорошем + ) PS: А вот курсы туроператоров при любом курсе шикарные) $27.24 €30.61