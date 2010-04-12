Додано: Чет 04 лип, 2019 07:40

Нет конечно.Думаю курс их волнует меньше чем соблюдение правительством основных "маячков" программы сотрудничества. А там и безубыточность Нафтогаза и соответственно цена на газ для населения (которая, до недавнего времени, должна была поэтапно повышаться).Соответственно один популист (особенно перед выборами в Раду) везде кричит о необоснованости цены и необходимости её снижения. А второй худо-бедно, но старается выполнить условия МВФ. И тем их и устраивает.