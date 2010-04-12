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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:10
rils33 ... PS: А вот курсы туроператоров при любом курсе шикарные) $27.24 €30.61.. Курсы туроператоров уже полгода как НБУ + 1,2 грн
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:23
а валютой они не берут ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:23
Охо-хо-хо нерезы.
Вчера увеличили вложение в гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд , позавчера на 0,2 млрд. Итого с начала этой недели на 3 млрд.грн.
На сегодня портфель нерезов составляет 60,1 млрд.грн
-гривневые ОВГЗ - 58,2 млрд.грн
-долларовые ОВГЗ - 0,44 млрд.грн
-евровые ОВГЗ - 1,5 млрд.грн
Еще хочу обратить ваше внимание на очень любопытную ситуацию которая сложилась в евробондах Украины, за июнь месяц цены значительно выросли что привело к снижению доходности. Например 2-ух летки сейчас котируются с доходностью 5,5% , в то же время Минфин 25 июня размещал ОВГЗ по ставке 7,5% . Годовые евробонды уже 4,84% а Минфин размещал ОВГЗ по 7% . Нерезы это заметили и выкупили небольшую часть долларовых ОВГЗ.
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дно 26 пробито белочка отдаёт по 25.9800
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:29
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:32
пробиваем ли сегодня-завтра 25,75? вот в чём вопрос. Если нерезы льют доллар для финансовой системы лучше снизить курс, чем выкупать лишние.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лип, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:34
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:42
Большие объемы НБУ только на падении может покупать. На росте НБУ не купит. Сейчас самое время затаривать ЗВР. Да,НБУ это делает, но на мой взгляд можно это делать более активно.
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:43
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста жду посылку с наложкой. Наложенный платеж в новой почте при оплате у них на сайте проходит без доп. комис если платить кредитными или как?
Заранее спасибо
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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