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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1435143614371438>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:10

rils33 ... PS: А вот курсы туроператоров при любом курсе шикарные) $27.24 €30.61.. Курсы туроператоров уже полгода как НБУ + 1,2 грн 8)
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:23

  TUR написав:rils33 ... PS: А вот курсы туроператоров при любом курсе шикарные) $27.24 €30.61.. Курсы туроператоров уже полгода как НБУ + 1,2 грн 8)

а валютой они не берут ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:23

Охо-хо-хо нерезы.

Вчера увеличили вложение в гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд , позавчера на 0,2 млрд. Итого с начала этой недели на 3 млрд.грн.

На сегодня портфель нерезов составляет 60,1 млрд.грн
-гривневые ОВГЗ - 58,2 млрд.грн
-долларовые ОВГЗ - 0,44 млрд.грн
-евровые ОВГЗ - 1,5 млрд.грн

Еще хочу обратить ваше внимание на очень любопытную ситуацию которая сложилась в евробондах Украины, за июнь месяц цены значительно выросли что привело к снижению доходности. Например 2-ух летки сейчас котируются с доходностью 5,5% , в то же время Минфин 25 июня размещал ОВГЗ по ставке 7,5% . Годовые евробонды уже 4,84% а Минфин размещал ОВГЗ по 7% . Нерезы это заметили и выкупили небольшую часть долларовых ОВГЗ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дно 26 пробито белочка отдаёт по 25.9800
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:29

  SILVER_UA написав:
  Nazarkino написав:щось інтуїція мені підсказує що цього тижня пробиваємо 26 :roll:

глаза хоть открой и график межбанка глянь :mrgreen:


:mrgreen: :mrgreen: відкрив очі і що я бачу :mrgreen:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:32

  Nazarkino написав:щось інтуїція мені підсказує що цього тижня пробиваємо 26 :roll:

пробиваем ли сегодня-завтра 25,75? вот в чём вопрос. Если нерезы льют доллар для финансовой системы лучше снизить курс, чем выкупать лишние.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лип, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:34

  vitaliian написав:
  Nazarkino написав:щось інтуїція мені підсказує що цього тижня пробиваємо 26 :roll:

пробиваем ли сегодня 25,75? вот в чём вопрос.


сьогодні навряд
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:42

  vitaliian написав:
  Nazarkino написав:щось інтуїція мені підсказує що цього тижня пробиваємо 26 :roll:

пробиваем ли сегодня-завтра 25,75? вот в чём вопрос. Если нерезы льют доллар для финансовой системы лучше снизить курс, чем выкупать лишние.


Большие объемы НБУ только на падении может покупать. На росте НБУ не купит. Сейчас самое время затаривать ЗВР. Да,НБУ это делает, но на мой взгляд можно это делать более активно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:43

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста жду посылку с наложкой. Наложенный платеж в новой почте при оплате у них на сайте проходит без доп. комис если платить кредитными или как?
Заранее спасибо
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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vitaliian
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