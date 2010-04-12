Додано: Чет 04 лип, 2019 10:29

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Цей четвер не стане дуже активним днем на валютному ринку в частині статистики операцій (ми прогнозуємо на сьогодні обсяг до 360 млн доларів при укладанні до 430 угод), але це не говорить про те, що все буде дуже спокійно по курсу.



1) Триває падіння ліквідності в банках — коррахунки знизилися ще на 3,99 млрд гривень — до 36,6 млрд. Зменшення коррахунків відбулося в основному за рахунок проплат клієнтами-інвесторами куплених у вівторок ОВДП на аукціоні Мінфіну України.



Такий дефіцит вільної гривні буде провокувати покупців валюти на гру «на пониження», а спекулянтів змусить обмежити свої апетити. Вони будуть працювати у форматі «в дві сторони», але ініціатором спроб зниження котирувань будуть саме кінцеві покупці валюти;



2) США відзначають сьогодні День незалежності і американські банки не проводять операції по долару. Наш міжбанк буде працювати з ним на ТОМі (розрахунки в гривні сьогодні, поставка долара-завтра), що не цікаво українським компаніям. Вони перенесуть частину своїх заявок відразу на п'ятницю, що знизить обсяги торгів. Але при низьких обсягах операцій будь-який вихід великого гравця з заявками на 5-10 млн доларів — може істотно змінювати співвідношення попиту та пропозиції, що призводить до частої зміни курсового тренда в перебігу дня. Це робить ринок надзвичайно залежним від поведінки великих гравців і їх ситуативних завдань з купівлі-продажу валюти;



3) Подальше падіння курсів готівкового ринку, що як і раніше формує приплив «дешевої» валюти на міжбанк через її скупку в обмінниках та продаж через валютну позицію банків на торгах;



Тому сьогодні міжбанк буде мало-об'ємним, дуже залежним від дій найбільших гравців і Нацбанку. Регулятор продовжує в останні дні викуповувати надлишок пропозиції долара на торгах в ЗВР, чим утримує курс долара від більш істотного падіння.



Ми прогнозуємо на четвер коридор по долару в межах 25,85-26,05 гривень з можливим збільшенням курсових коливань протягом дня при виході на торги великих гравців.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долар в банках на 10 ранку: прийом 25,75 — 25,88 і продаж 26,05-26,20 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 25,85-25,95 гривень та продаж 26,00-26,10 гривень.