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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1437143814391440>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 554
1. меньше 27
29%
158
2. 27 - 28.50
43%
239
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
29
Всього голосів : 554
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:43

  Oleg_Sa написав:Investor_33
А когда брать?

Ну прикиньте сами, даже если Вы купите по 25,5 (поймаете условное дно) а я не куплю а оставлю на 6мес на депо то при 14% годовых - 25,5*1,07=27,28. Уверены что сможете продать по 27,3? Я не уверен...
З.Ы. Сугубо субъективно, тапками не бросать, 14% взял среднюю из привата для расчетов, можно брать % из ОВГЗ.
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:50

Investor_33
НДФЛ и ВС не забудьте отнять а это 18% + 1,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:54

  Investor_33 написав:
  Oleg_Sa написав:Investor_33
А когда брать?

Ну прикиньте сами, даже если Вы купите по 25,5 (поймаете условное дно) а я не куплю а оставлю на 6мес на депо то при 14% годовых - 25,5*1,07=27,28. Уверены что сможете продать по 27,3? Я не уверен...
З.Ы. Сугубо субъективно, тапками не бросать, 14% взял среднюю из привата для расчетов, можно брать % из ОВГЗ.

купим по 25,50 и на депозит под 4% годовых брутто (1,8% за полгода нетто)
в январе допустим курс будет 27,00 +1,8% по нашему депозиту = 27,48
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:57

  Investor_33 написав:
  Oleg_Sa написав:Investor_33
А когда брать?
Ну прикиньте сами, даже если Вы купите по 25,5 (поймаете условное дно) а я не куплю а оставлю на 6мес на депо то при 14% годовых - 25,5*1,07=27,28. Уверены что сможете продать по 27,3? Я не уверен...
Можно и по 28 продать будет. НБУ и особенно Кабмин не будут смотреть сквозь пальцы на невыполнение бюджета. НБУ 18-го учётку снизит на 1% нерезы призадуматься, курс начнет расти и все ждуны па 25.5 ринутся в обменки..
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:59

Шановні колеги, пропоную до перегляду відео від нашого аналітика. Олексій відповідає на актуальні запитання.

05:42 – Що ж буде з курсом?

Мнение эксперта
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:01

  vitaliian написав:
  Investor_33 написав:
  Oleg_Sa написав:Investor_33
А когда брать?

Ну прикиньте сами, даже если Вы купите по 25,5 (поймаете условное дно) а я не куплю а оставлю на 6мес на депо то при 14% годовых - 25,5*1,07=27,28. Уверены что сможете продать по 27,3? Я не уверен...
З.Ы. Сугубо субъективно, тапками не бросать, 14% взял среднюю из привата для расчетов, можно брать % из ОВГЗ.

купим по 25,50 и на депозит под 4% годовых брутто (1,8% за полгода нетто)
в январе допустим курс будет 27,00 +1,8% по нашему депозиту = 27,48

Складно выходит. А по факту на дату окончания депозита купите по 25,7-25,9 и продадите по 26,5-26,8 ... либо по 1-1,5 мес выбросить % из депозита что бы деньги на руках были в нужный день.
Еще раз, ИМХО!! Уже 3-й год идет без бакса и не жалуюсь ...)
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

83/86 межбанк 12:00
  Investor_33 написав:Еще раз, ИМХО!! Уже 3-й год идет без бакса и не жалуюсь ...)

а риски как обсчитываете?
не вдаваясь в какие-то цифры, образно говоря
если 6 мес в гривне + 6 в мес в $ приносит одинаковый доход с 12ю мес в гривне то первый вариант выгоднее, потому что вдвое снижает ваши риски потерять при девальвации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лип, 2019 11:08, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:02

  zzzzzz написав:Investor_33
НДФЛ и ВС не забудьте отнять а это 18% + 1,5%

Не забываю, потому и просил не бросать тапками) есть еще капитализация ежемесячная ... все, мнение свое высказал ... ИМХО! :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:06

25.90-25.92/25.96-26.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:13

юнекс

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