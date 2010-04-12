Додано: Чет 04 лип, 2019 11:17

Вітаю!

Думаю я так само як і ви як мінімум здивований від того що відбувається. Про те коней на переправі не міняю.

Цього тижня почав планомірний відкуп. 10% по 26,11, 15% по 26.05. Наступна можливість відвідати обмінку з'явиться аж в понеділок. Подивлюсь чи я від цього виграю чи ні.

Франківськ на зараз 25,80/25,95



Варіантів наступного розвитку подій є кілька.

Чекаю осінню 27/28 грн/дол і повертаюсь в гривню на 6/9 місячний депозит.

Залишаюсь на доларових депозитах до кінця грудня, початку січня і тоді знову ж таки в гривню.

Третій варіант. Дію спонтанно по обстановці.



Потрібно рахувати потенційні вигоди та міркувати. Якщо гривневий депозит своєю прибутковістю перекриє певний потенційний ріст курсу, то він теж має право на існування.

В будь-якому випадку пріоритет віддається росту заощаджень у валюті, а не у гривні. Оскільки доходи у гривні, нехай собі гривня міцнішає.

Плюс чим більше ви стиснете пружину, тим на більшу амплітуду вона вистрелить коли прийде час.

Моє шанування!

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!